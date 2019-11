El video de una mujer que cae en la emboscada de dos ladrones en moto en Pelayo al 2500 renovó los reclamos de seguridad en la zona de Empalme Graneros. Las imágenes son impactantes. Los ladrones actuaron en forma coordinada y un vecino del lugar incluso intenta atropellar con su auto a uno de ellos.

El hecho ocurrió alrededor de las 6.30. La víctima se llama Melina y fue interceptada por los ladrones cuando iba trabajar. "No tuve oportunidad de nada. Las motos me encerraron. Yo quería volver para mi casa pero no podía. No tenía para donde correr", contó la mujer.

Melina recordó que alcanzó a escuchar que no de los ladrones le gritó que no corriera, pero el miedo pudo más y la joven escapó dejando tirado el bolso que finalmente se llevó el ladrón.

Melina describió cómo hace todos los días para ir a trabajar y evitar los asaltos que, según contaron los vecinos, ocurren todos los días.

"Siempre cuando voy a trabajar miro la aplicación del colectivo y salgo un minuto antes de que pase. Voy prácticamente corriendo para no estar esperando mucho tiempo en la parada y no quedar expuesta a los asaltos", contó.

Melina contó que sintió terror cuando se dio cuenta que los dos ladrones en moto la venían persiguiendo. "Yo tenía dos bolsos. Tiré el primero, empecé a correr y sentía que los ladrones me seguían persiguiendo. Me gritaban no corras, no corras. Por suerte apareció un vecino en auto que los ahuyentó".

"Me quedé muy mal con todo lo que pasó. Ahora estoy en un operativo con mi familia para ver quién me acompaña a tomar el colectivo. Tengo 40 años y no se puede vivir así, con miedo e impotencia".