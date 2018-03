El ida y vuelta de Fein y Boasso tras la apertura de sesiones del Concejo

Durante su discurso de apertura de sesiones en el Concejo municipal, la intendenta Mónica Fein se refirió a él sin nombrarlo, pero no era necesario. La mandataria local hizo alusión al exconcejal Jorge Rosario Boasso para defender la posibilidad de reelección del gobernador Miguel Lifschitz y el hombre relacionado a Cambiemos, que se quedó sin su banca tras 24 años en el Palacio Vasallo, no pudo con su genio y retrucó vía Twitter.

"Se discute la reelección de un gobernador, pero paradójicamente tuvimos concejales que ocuparon también, durante 24 años consecutivos la misma banca y todos los intendentes con la posibilidad de reelección indefinida", afirmó Fein durante un tramo de su discurso.

Boasso no tardó en responderle a la intendenta rosarina, que encabezó por séptima vez la apertura de sesiones del Concejo Municipal. Esta vez no estuvo entre los ediles electos el abogado que tuvo seis períodos al hilo en el recinto por la Unión Cívica Radical (UCR).

"Me contaron que hoy habló la intendenta Mónica Fein y que en su discurso dijo que me extraña. No llores por mi Moni", escribió Boasso con ironía en las redes.

El exedil pasó seis períodos consecutivos y lanzó más de 4000 proyectos, según un contador en su sitio web. Perdió la interna del socialismo en 2011, justamente frente a Fein en busca de la Intendencia; en 2015 fue candidato a vicegobernador por Cambiemos, que perdió por escaso margen con la fórmula del Frente Progresista encabezada por el actual gobernador Miguel Lifschitz y el año anterior intentó competir en las Paso por Cambiemos pero terminó yendo por afuera y finalmente en las elecciones generales quedó afuera del Congreso de la Nación.