El Hospital Provincial dejará de atender presos y por ahora seguirá con prestaciones mínimas

La Dirección Provincial de Tercer Nivel confirmó este viernes que se dejarán de atender presos con custodia en el Hospital Provincial, al tiempo que en caso de urgencias las derivará a otros efectores de la región. La decisión obedece al asesinato del policía Leoncio Bermúdez, perpetrado por un grupo de sicarios el pasado martes por la noche. A su vez, se garantizará la seguridad en el efector de Alem y Zeballos, pese a que los médicos le confirmaron a La Capital que no habían realizado un pedido formal al Ministerio de Salud por considerar que no les corresponde.

En tanto, los denominados presos de alto perfil se seguirán manejando como hasta el día de hoy, con la correspondiente reserva y protocolos actuales de cada caso en particular.

Por otra parte, Mediavilla señaló que esta situación se mantendrá hasta el próximo martes 21, cuando vuelva a reunirse con las autoridades del Servicio Penitenciario Provincial para volver a realizar acuerdos consensuados y así agilizar derivaciones y turnos ambulatorios. "La complejidad de los sucedido obliga a reordenar el sistema de derivaciones y proyectar estrategias a futuro para su agilidad y ejecución bajo las normas de seguridad más estrictas", precisa la nota.

Leoncio Bermúdez.jpg Leoncio Bermúdez, el policía asesinado este martes a la noche en el Hospital Provincial.

Mientras tanto, el Provincial seguirá cerrado y sólo se atenderán pacientes bajo la "modalidad covid", es decir, con informes telefónicos sin visita, al menos hasta el martes. Al menos hasta el martes, atento a la resolución que pueda llegar a tomar el Ministerio de Salud.

En tanto, una alta fuente vinculada al sector médico consultada por La Capital admitió que no realizaron un pedido formal a la provincia porque no saben qué medidas de seguridad corresponden llevar a cabo, ya que se consideran legos en la materia. "Nosotros tenemos un estetoscopio, somos médicos, no somos expertos en seguridad", aseguraron.

>> Leer más: Cómo se vivió el crimen del policía desde adentro del Hospital Provincial

Leoncio Bermúdez, el subinspector asesinado este martes por la noche en el Hospital Provincial, tenía 42 años y había ingresado a policía provincial en 2010. Según fuentes de la Unidad Regional II, cumplía funciones de custodio en el centro médico ubicado en Alem y Zeballos desde 2018.

Los delincuentes ingresaron en el hospital en busca de un detenido -Gabriel Lencina, de 29 años- quien había sido trasladado para su atención médica y permanecía internado en el centro de salud. Se trata de Gabriel Guillermo Lencina, quien cumple condena a 22 años de prisión por homicidio y estaba alojado en la cárcel de Piñero. En el momento en que se produjo el incidente estaba al cuidado del Servicio Penitenciario.