Gerardo Balsa es historietista, pero quizás más importante que eso es que vive de escribir y dibujar historietas. Es rosarino, aunque en su ciudad lo conocen poco porque hace más de una década que reside en Barcelona. Publica allí y también en Francia, Bélgica y Suiza, mecas del género de la historieta.

Los conflictos bélicos y las aventuras de aviones y submarinos son algunos de los temas preferidos de Balsa para contar historias. Su trabajo más reciente es sobre la participación de la aviación en la Guerra Civil española. Se trata de una trilogía que se titula "La Sombra del Cóndor". El primer capítulo se llama "1936. Bajo un cielo español".

Si de algo está seguro el autor es que su vocación por el tema bélico y la aviación tiene que ver con su historia familiar, como explicará una y otra vez a lo largo de la charla con La Capital. Su elección por el género historieta, en tanto, se desarrolló desde muy temprano en su vida, cuando todavía era "un chico del centro" de Rosario y asistía a una escuela de Catamarca y Sarmiento.

Balsa, de 46 años, atiende un llamado vía WhatsApp desde su casa en el barrio El Ensanche, en la capital de Cataluña. El propósito es hablar sobre su vocación por la historieta, su formación en la ciudad donde nació y su presente pletórico de proyectos en Europa. "Por suerte tengo más trabajo del que puedo manejar, así que me siento un privilegiado", afirma. Su voz es amable y denota cierta indisimulable alegría por el interés de alguien que lo llama desde la ciudad donde empezó todo. "Es que estoy muy bien acá, pero es imposible no extrañar los afectos, los amigos, la familia", justifica.

Cuenta que dibuja casi desde que tiene memoria y que dibujar y escribir son las pasiones de su vida. Lo hacía en la escuela primaria y también cuando cursó el secundario en el Instituto Politécnico. "Me sentaba atrás del aula y casi no les prestaba atención a los profesores. Siempre estaba garabateando dibujos", recuerda.

— A veces me descubrían. En una ocasión se acercó un profesor de Química y me preguntó que estaba haciendo. "No estás escuchando la clase", me retó y miró mis bocetos

Balsa cree que el profesor "algo vio" en sus dibujos porque nunca le dijo que no continuara haciéndolos en clase.

Del taller Quimeras a Barcelona

Eran los primeros años de la década del 90. Todavía no imaginaba que quería pasar el resto de su vida dibujando y que aspiraba a vivir de eso. De chico había leído mucha historieta: Nippur de Lagash, D'Artagnan, El Tony, todas las de la editorial Columba. "Me fascinaban. No sabía que se podía hacer un oficio de crearlas, pero las devoraba". Pronto comenzó a dibujar las suyas. Habitante todavía de una ciudad con tradición de buenos historietistas, decidió tomar clases y aprender más formalmente. Empezó a asistir a Quimeras, un taller que daban los dibujantes Jorge Savoia y Marcelo Frusín. Todavía le faltaba mucho para convertirse en un profesional, pero estaba en el camino que lo llevaría a serlo.

Casi al mismo tiempo empezó a publicar. En Rosario circulaban algunas revistas hechas a pulmón, muy subterráneas, como Ciudad Tónica y Ojo al Piojo. Eran ediciones gratuitas que alumbraron sus primeras historietas, casos policiales que Balsa debía resolver "en dos planchas". Era un gran desafío, pero lo fascinaba.

El tiempo pasó y aquel joven empezó a entender que, además de un pasatiempos, su pasión por la historieta también podía convertirse en su medio de vida. No demoró en comprender que lo mejor era mudarse a Europa. Y lo hizo en 2008.

Ya instalado en Barcelona entró en contacto con editoriales catalanas y francesas que pronto se interesaron por su trabajo. Eso fue hace más de una década. En el ínterin fue padre, publicó mucho y comenzó a hacerse un espacio en el mundo de la historieta.

Su interés por la historia y también por los aviones lo llevaron a reflotar "La Sombra del Cóndor", un proyecto que guardaba en un cajón desde antes de partir de Rosario al Viejo Mundo. Son tres álbumes de 48 páginas cuyo primer capítulo ya se publicó en España y en Francia, y que pronto podría editarse también en otro país europeo ("Crucemos los dedos para que se haga", dice Balsa entre risas y su interlocutor puede intuir que habla de Bélgica o tal vez de Italia).

Al mismo tiempo sigue adelante con la publicación en entregas de una historia sobre barcos y submarinos que ya va por el tomo 14. Y piensa nuevos proyectos, mientras desarrolla una historieta documental a pedido de una fábrica belga de aviones que cumplirá 100 años.

Desde "Cientouno", el primer libro de ciencia ficción que publicó en España antes incluso de mudarse de Rosario a Barcelona, hasta la aparición del primer tomo de "La Sombra del Cóndor", su trayecto ha sido de aprendizaje y evolución constante, pero también de éxitos y creación de más proyectos.

Casado con una rosarina que ejerce el psicoanálisis ("Yo quería estar en la misma ciudad donde estaba la mujer con la que iba a casarme", ironiza) y padre de un pequeño catalán de 10 años, el dibujante rosarino tiene muy claro que eligió el lugar correcto. "Porque en lo que yo hago aquí todo es más fácil", aclara.

Admirador de Alfredo Grondona White ("Mi preferido", confesó en alguna entrevista anterior), Hugo Pratt, Alberto Breccia y José Muñoz, Balsa acaba de ser entrevistado por la revista especializada francesa Ligne Claire. Allí explicó su afición por la historieta y también por la historia y la Guerra Civil española: "Me apasiona la historia del siglo XX. La guerra española también es parte de la historia de mi familia. Mi abuelo era el coordinador republicano del centro de recepción en Santa Fe. Dio la bienvenida a los republicanos exiliados e incluso, de hecho, a los franquistas, debido a la mala situación económica de España después de la guerra. Mi familia está relacionada con España y tengo ambas nacionalidades".

Antes de cortar y sumergirse otra vez en sus borradores, dice que tiene los cajones llenos de bocetos y otra vez deja en claro que se siente afortunado por lo que hace: "Vivo de lo que me apasiona y eso es un privilegio total", resume.