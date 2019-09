El secretario adjunto del Sindicato de Peones de Taxis de Rosario (SPT), Horacio Yanotti, consideró que la situación del secretario general del gremio Horacio Boix, "es un escándalo" y que la investigación tiene "ramificaciones que exceden lo sindical".

Horacio Boix fue destituido de su cargo por la comisión directiva del SPT por presuntos manejos irregulares de fondos del gremio, denuncias que hoy el tesorero Pedro Bustos -acompañado por Yanotti-, ratificaron ante el fiscal David Carizza.

En declaraciones a La Capital, Yanotti explicó hoy que "quien ratificó las denuncias fue el tesorero Pedro Bustos, a mí me llamaron para consultarme sobre esas denuncias. Incluso aporté algunos datos más, como la existencia de facturas de compra de materiales, pinturas y accesorios como para hacer una casa completa que nunca se utilizaron en el gremio. También sabemos de una embarcación que compró".

"Me interesa solucionar el tema institucional, que este hombre renuncie porque no está dignificando el trabajo gremial".

"Lo de Boix es un escándalo, cada vez que destapamos la olla sale más olor a podrido", graficó el dirigente sindical. "Incluso -amplió- hay algunos delitos federales dando vuelta, aunque no tengo muy en claro de que se trata pero tendrían que ver con una agencia de autos. Sí sé, porque nos avisaron, que hoy irá gente de Gendarmería Nacional al gremio. Esto tiene ramificaciones que exceden lo sindical y estoy deseando que no sea así porque si no estaríamos hablando de algo mucho más grave".

Yanotti volvió sobre la figura del cuestionado secretario del gremio de los peones y remarcó que "me interesa solucionar el tema institucional, que este hombre renuncie porque no está dignificando el trabajo gremial. Es más, no creo que hoy haya algún taxista que lo banque y pueda sostenerlo".

El secretario adjunto del SPT ratificó que "el sindicato funciona a pleno, que los afiliados se queden tranquilos".

Por último, Yanotti dijo que "hablé con Omar Viviani -líder a nivel nacional del gremio de los peones de taxis, en donde Boix es secretario adjunto- y le dije que este hombre desprestigia al gremio y a la federación. Quisiera explicarle y que se entere que la salida de Boix no fue un capricho. Lo que pasa aquí es muy grave".