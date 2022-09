El gobierno provincial reanudará la paritaria tras otras 72 horas de paro de Amsafé

El viernes pasado se realizó una reunión con los 19 delegados y delegadas seccionales de Amsafé para analizar el pedido del Ministerio de Trabajo de suspender las medidas de fuerza. Pero, por unanimidad, se ratificó la resolución de concretar los paros del 27,28 y 29 (martes, miércoles y jueves de esta semana) y “un mejoramiento integral de la propuesta emanada de la paritaria”.

De esta forma, septiembre acumulará seis días de huelga en rechazo a la suba salarial de un 20 por ciento en septiembre y tres tramos de otro 19 por ciento hasta diciembre (7 en octubre, otro 7 en noviembre y un 5 en diciembre). Este 77 por ciento de marzo a fin de año había sido aceptado por el sindicato de docentes privados Sadop, ATE, UPCN, Amra, Amet, UDA y Obras Sanitarias.

Estos gremios aceptaron la propuesta del gobierno provincial y a su vez acataron cumplir un programa de recuperación de los días “caídos” por las jornadas no trabajadas con reprogramación de turnos perdidos, consultas médicas reasignadas, horarios para trámites nuevamente otorgados, entre otros.

Y si bien la Casa Gris ya prepara reanudar las tratativas en paritarias a partir del jueves, cuando se terminen los paros, hasta ahora ve una sola salida: poner sobre la mesa la devolución de los días descontados por las huelgas a cambio de extender el ciclo lectivo hasta el 23 de diciembre. “La pauta salarial seguirá inamovible”, remarcaron.

Las jornadas sin actividad escolar de agosto ya fueron 11 y están cargadas en el sistema de planillas para ser descontadas. Ahora están otras 6, que podrían ser 8 por dos días en los que no se pudo dar clase por falta de acondicionamiento de las aulas.

“Los y las docentes trabajamos hasta el 30 de diciembre. Por lo tanto no es algo que modifique el trabajo de los educadores, aunque sí es una modificación en el calendario escolar. Lo concreto es que esa extensión, según lo que expresa el gobierno, consistirá en actividades pedagógicas de refuerzo para chicos y chicas que presenten algún problema en el proceso de aprendizaje, supervisado por los equipos directivos y supervisores. “La redacción de lo propuesto hace pensar que no será para todos los alumnos de un grado”, había dicho sobre el 13 del mes pasado el secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso.

Ayer, y en diálogo con La Capital, Pusineri hizo su análisis. “La primera definición es que la paritaria sigue abierta. Y que reivindicamos el ámbito de la negociación colectiva que llevamos adelante con todos los sindicatos del sector público. En ese marco, la semana pasada le pedimos a Amsafé que suspenda las medidas de fuerza y así convocarlos. El gremio ratificó los paros para esta semana. En ese contexto es muy difícil llevar a cabo una convocatoria, no es el mejor escenario, porque cualquier cuestión que se plantee está influida por una decisión (las medidas de fuerza) que ya está tomada”, se lamentó el titular de la cartera laboral para agregar: “Vamos a seguir con diálogos informales con la conducción provincial. Seguramente va a haber una nueva citación que vamos a hacer para cuando no tengamos paros decretados”.

Acciones

“El miércoles tenemos pensado marchar a Santa Fe. Y para este martes haremos iniciativas y clases públicas con distintos actores de la comunidad educativa y asambleas con otros gremios como el Sindicato de Aceiteros de Rosario; asambleas solidarias con la docencia santafesina en General Lagos, Arroyo Seco, Gálvez y en el Concejo Municipal para fortalecer el plan de lucha”, adelantó el titular de Amsafé Rosario, Juan Pablo Casiello.

De esta forma, mañana habrá clases públicas a partir de las 10 en las escuelas 432 y 632 del centro. En zona oeste, en la 1.333, 518, 1.380, 1.314 y 1.381 en Roullión al 4400. Es probable que salgan otras actividades como estas. Estas actividades están convocadas en general a las 10 de la mañana.

Lectura oficial

Desde los despachos linderos al gobernador Omar Perotti la prolongación del conflicto tiene su lectura oficial.

“Aceptamos que existe un contexto inflacionario y la necesidad de recuperar salario, pero el gremio está muy dividido y fragmentado con una nueva conducción provincial. El rechazo fue por 276 votos. 15 mil docentes dijeron que no, sobre 50 mil maestros. Es una oferta superadora a otras provincias y responden con dos tandas de tres días de paro. Pusieron plazos muy extensos para poder negociar o establecer un acercamiento”, dijo un alto funcionario.

Para el gobierno, la postura inamovible obedece a una razón. “Con la mayoría de 150 mil agentes públicos que dijeron que sí a la oferta, no hay margen y además los días no trabajados no se pagan; si no, sería una descalabro que detonaría al otro día. En diciembre discutimos todo lo que se presente en esa coyuntura”, señaló el alto funcionario y preguntó: “¿Los dirigentes harán frente a los descuentos de las bases?”.

La dinámica de la lucha docente es para una parte del Ejecutivo “en gran medida producto de la tirantez interna de Amsafé, dirigentes con poco margen de maniobra, poca simpatía ciudadana en la desmesura de los paros, y una representatividad de lo que se votó al menos para discutir sobre el total del padrón docente”, enumeraron.