El gobierno provincial pide a la población colocarse las dosis de refuerzo

Al respecto, Martorano señaló: “Estamos en una instancia con descenso de casos. Estamos comenzando a desandar el camino para empezar a pensar al covid como una enfermedad estacional y respiratoria. Estaremos atentos a la situación epidemiológica para tomar alguna resolución, pero no hay circulación. Los barbijos no son obligatorios, pero recomendamos su uso en lugares cerrados. Las recomendaciones son: seguir con los cuidados como el lavado de manos, alcohol en gel y por sobre todo convocamos a aquellos que no se colocaron el primer refuerzo (o tercera dosis) para que acudan a vacunarse porque las vacunas están. Nos parece más importante en estos momentos completar el esquema de vacunación”.

La ministra reiteró los buenos niveles de vacunación que presenta Santa Fe, pero aclaró que aún faltan colocar las primeras dosis de refuerzo. “Tenemos un 87 por ciento de la población con esquema completo, pero hay un grupo que no se aplicó el primer refuerzo porque en enero y febrero hubo mucho covid y muchos no pudieron vacunarse en ese entonces. A esas personas las convocamos para que se acerquen el centro de vacunación”.

ministra Salud Sonia Martorano Martorano precisó que el 31% de los santafesinos ya se colocó la tercera dosis Foto: Silvina Salinas / La Capital

Martorano agregó en ese sentido que ya se están aplicando segundos refuerzos (cuarta dosis) “a los mayores de 70 años que son la población más vulnerable. A ellos y a las personas comprendidas entre los 12 y 49 años con factores de riesgo. El segundo refuerzo sería la cuarta dosis. Para no seguir contando números de dosis, decimos segundo refuerzo. Para colocarse el segundo refuerzo tienen que haber pasado cuatro meses del primero”.

“Hay gente que no está yendo a colocarse el primer refuerzo. Los invitamos a que se vacunen porque este es un momento en el que estamos viviendo una especie de paz o de respiro de la pandemia, pero eso tiene que ver con la vacunación. Más adelante vamos a ampliar el grupo de vacunados. Arrancamos con los mayores de 70 años, porque tienen la movilidad más limitada y queremos que vayan más cómodos. Por eso están yendo con turnos. Cuando terminemos con ese rango etario iremos convocando a mayores de 50 años”, agregó.

Martarano dijo que la provincia está registrando un incremento de 400 casos semanales, “pero no es un número preocupante. Ese número habla de una enfermedad respiratoria, que sigue entre nosotros, pero no son números tan altos. Tenemos un 50 por ciento de ocupación de camas críticas. En general son pacientes no covid, algunos tienen enfermedades respiratorias, otros están por cirugías y demás. Están aumentando otras enfermedades respiratorias que hace uno o dos años no aparecían”, agregó.