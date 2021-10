El gobierno provincial intentará destrabar hoy el conflicto con Amsafé

El gobierno provincial convocará hoy, a las 10, al gremio de los docentes públicos (Amsafé) a una nueva reunión paritaria que intentará destrabar el conflicto que ya lleva sumados tres días sin clase en las últimas semanas. El gremio insistirá con exigir una mejora de la propuesta salarial (se había rechazado el 52 por ciento anual), el blanqueo de sumas no remunerativas, creación de cargos y soluciones a los problemas de infraestructura escolar. Fuentes de la Casa Gris deslizaron ayer que “está previsto conversar cuestiones no salariales”. En cambio, la titular de Amsafé, Sonia Alesso, fue tajante: “Si no hay nueva oferta salarial, habrá nueva asamblea”.