El gobierno provincial extendió el acuerdo de comisiones con Pedidos Ya hasta junio

Cuál es el tope de comisiones entre Pedidos Ya y los comercios

“La aceptación del acuerdo con Pedidos Ya y el sector gastronómico fue muy buena, las disposiciones que establecen el tope en las comisiones de Pedidos Ya, hace que no registramos ninguna infracción de incumplimiento al ritmo de lo pactado. Incluso el acuerdo que logramos con Pedidos Ya lo replica el gobierno nacional y suma a Rappi”, contó el titular de la cartera de Comercio Interior en el programa “Todos en La Ocho”, de LT8.

A su vez, destacó “En Santa Fe, Rafaela y Rosario los socios tienen un 18% como tope en el pago de comisiones hasta el 30 de junio. Y para el resto de los comercios, que no están incluidos en la federación de restaurantes, el acuerdo por comisiones es del 25%”.

Esta medida significa continuar con alícuotas especiales y mantener la aplicación de la ley de abastecimiento en un momento de complejidades y donde la emergencia sanitaria permanece vigente.

No obstante, Aviano precisó que “en el caso de las heladerías, al ser una Cámara particular, que no está dentro de la Cámara Hotelero Gastronómica, a ellos les corresponde como una comisión del 25%, como porcentaje máximo”.

Ley de góndolas

“Estamos enmarcados en un programa con la Nación, vamos hacia un esquema de precios cuidados provinciales. El Estado nacional va a articular con las provincias ese programa, el de precios cuidados, hay que enlazarlo con la ley de góndolas”, apuntó Aviano, quien espera que a fines de enero surjan definiciones entre Nación y Provincia.

“Estamos muy encima de los precios de frutas y verduras, queremos que se respeten esos precios. En los supermercados se cumplen por lo general los precios máximos, pero en el sector minorista, ahí registramos incrementos de precios, que provienen de eslabones superiores de la cadena”, remarcó Aviano.

Al respecto, el funcionario indicó: “Apenas iniciado el aislamiento social preventivo y obligatorio nuestra gestión de gobierno se puso a trabajar junto al sector gastronómico a fin de lograr una mejora en las comisiones que cobraba la firma Pedidos Ya. Así se logró una sinergia entre el sector público y privado que permitió sentar las bases del primer acuerdo a nivel país que beneficiará al sector de alimentos y bebidas”.

También mencionó que en septiembre de 2020 el gobierno provincial homologó la firma con las cámaras gastronómicas de Rosario, Santa Fe y Rafaela. “Nuestra Secretaría emitió una disposición fijando un tope de comisiones para todos aquellos comercios que no integran alguna de estas tres cámaras, por lo cual la estimación es de alrededor de 3 mil comercios que también fueron beneficiados con un tope de comisión”, concluyó Aviano.