El gobierno anuncia un plan de medidas económicas por el coronavirus

El gabinete económico y social se reunirá hoy para analizar "una serie de medidas para paliar los efectos de esta pandemia" sobre la actividad económica. Así lo anticipó el presidente Alberto Fernández, quien evitó entrar en detalles por la complejidad de la situación. Se buscará, dijo, reducir la circulación de personas pero sin frenar totalmente la economía. Deslizó que no habrá cierres de comercios de cercanía, que se dispondrán transferencias monetarias a la población afectada por eventuales restricciones y que se analizarán distintos regímenes de licenciamiento.

"Tenemos que preparar una serie de medidas económicas para paliar efectos de esta pandemia; está claro que la actividad económica se va a restringir, está claro que tenemos que mantener las fuentes de trabajo y está claro que tenemos que mantener la actividad económica", dijo Fernández en la conferencia de prensa que brindó tras la reunión que mantuvo con su gabinete en Olivos.

Acompañado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, el Jefe de Estado adelantó que, entre los temas se analizará el trabajo a distancia y los sistemas de licencia.

En una conferencia de prensa que incluyó luego preguntas de los periodistas presentes en la sala de prensa de la residencia de Olivos, el mandatario dejó claro que "estas medidas no suponen ningún agravamiento de la situación que teníamos hasta hoy", sino "simplemente que si atacamos el problema de chiquito, vamos a evitar que crezca".

Alberto Fernández dijo que ese es su criterio para poder "controlar y resolver" el problema, ir en forma "gradual", para evitar que el daño sea "exponencial".

En el ámbito de la economía, el presidente se mostró prudente, ya que a la necesidad de reducir la circulación de personas y evitar la concentración de la población, se contrapone el peligro que acarrearía un cierre total de la economía. Por caso, advirtió que "una cuarentena generalizada es mucho, porque no se puede parar, por ejemplo, 14 días la producción de alimentos".

Está claro que no habrá cierres de comercios, para evitar el desabastecimiento. Pero el jefe del Estado diferenció entre los comercios de cercanía y los shoppings, donde la concentración de gente "sí es un problema".

Por la mañana, durante una serie de entrevistas radiales, Fernández afirmó que dispondrá una serie de "mecanismos de compensación" para evitar que las medidas de control sanitario para evitar la propagación del coronavirus profundicen la recesión en la economía.

"No debemos dejar que se profundice la recesión, estamos en recesión", subrayó Fernández en diálogo con Radio 10 y radio Mitre, al tiempo que adelantó que buscará "mecanismos de compensación", señaló el jefe del Estado, "porque la gente no puede quedarse en su casa y no cobrar porque sino se va a morir de hambre".

Fernández se reunió ayer con el ministro de Economía, Martín Guzmán, luego participó de la cumbre con miembros del gabinete y gobernadores. También analizó con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, medidas de control de precios para evitar abusos y, además, garantizar el abastecimiento. "Lo que más hace falta es garantizar el salario de los que se quedan en su casa por orden del Estado y garantizar créditos muy blandos para que el que deja de producir pueda sobrevivir", resumió el jefe del Estado.

Fernández afirmó también que la Argentina necesita "tiempo" para poder resolver el problema de la deuda y ratificó la decisión de su gobierno de "priorizar" la resolución problemas que afectan a los sectores más desprotegidos.

"Es prioritario sacar de la crisis social a los argentinos, la deuda no nos va postergar las cuestiones sociales", dijo el presidente.

Fernández advirtió que "el escenario del mundo ha cambiado mucho" a causa del coronavirus. "Nosotros veníamos achacados y el virus y nos hace mucho más daño", concluyó.

Controlan para evitar los abusos

El ministerio de Desarrollo el ministro de Desarrollo Productivo, la informó en un comunicado que “trabaja en medidas para financiar el incremento de la producción de alimentos y productos esenciales que garanticen la provisión normal para los ciudadanos”. Asimismo, desde este fin de semana inspectores de la Secretaría de Comercio Interior realizaron relevamientos de abastecimiento de alimentos y artículos de higiene.