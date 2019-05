El gasista Carlos García, uno de los acusados por la explosión del edificio de Salta 2141 -donde murieron 22 personas el 6 de agosto de 2013-, señaló hoy que "nunca" desarmó el regulador que era necesario cambiar en el edificio porque "se desarmó una cañería" y que salió corriendo del lugar "no para huir, sino para pedir ayuda".

En el marco del juicio que se sigue por la muerte de 22 personas en la explosión del edificio de Salta 2141, García pidió la palabra ante de la declración de los primeros testigos.

Tras enviar sus condolencias a los familiares de las víctimas, el gasista recordó que al concurrir a la empresa Litoral Gas tuvo una autorización "oral" de parte de un funcionario que le indicó que "cerrara la llave y cambiara el regulador" ya que era gasista matriculado. Señaló que eso era "una práctica habitual" y que nunca había "nada por escrito".

García aclaró que el gabinete donde debía trabajar estaba dentro del edificio y no en la línea municipal. "Entré en la cabina de regulación y encontré una llave muy antigua", expresó, al tiempo que detalló que la misma estaba dura y que corría riesgo de reventar. Dijo que cerró la llave de paso y que se dirigió al piso superior para verificar si el suministro de gas estaba cortado.

>> Leer más: "Actuó a espaldas de Litoral Gas", dijo la gerenta de la firma

Según su testimonio, luego se dirigió al octavo piso, realizó la prueba y vio que estaba disminuido pero no cortado. Luego realizó un confuso gráfico en una pizarra mostrando cómo era la disposición del lugar de trabajo y dijo que detrás de él se "desarmó" la cañería y que ya no podía cerrar el fluido porque el gabinete era de pequeñas dimensiones y no entraba parado. Asimismo comentó que se había armado un polvo que lo dejó "ciego" y un zumbido que lo dejó "sordo", es decir sin ver ni escuchar nada. Salió para pedir auxilio.

"Nunca desarmé el regulador, nunca llegué a hacer la tarea porque se desarmó la cañería. Salgo no para huir, sino para pedir ayuda. El ayudante cortó la calle", relató García. Luego contño que salió y se encontró con una patrulla policial y en San Lorenzo y Presidente Roca se topó con una guardia de Litoral Gas, a quienes les contó lo que estaba sucediendo en Salta 2141 y que rápidamente la cuadrilla aprtió para el lugar.

Cuando regresó aparentemente ya se había producido la explosión. "Me meto a la cabina de medidores y era imposible ingresar porque había mucho humo y fuego y era imposible respirar. Pierdo un poco el control y dos personas me tenían del hombro sentado en la vereda cuando recuperé la noción. Encontré a mi ayudante a pocos metros y fue un alivio", dijo y se emocionó un poco.