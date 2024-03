El freno de Milei a la obra pública nacional paralizó tres obras en edificios de la UNR

La Facultad de Odontología, en Santa Fe y Vera Mujica. Para terminar el anexo de aulas falta un 7% de obra y la Nación no libera fondos ni cancela la licitación para que se pueda hacer un concurso nuevo.

Entre obras diversas, la UNR tiene actualmente tres paralizadas a la fuerza para las que obtuvo financiamiento internacional de la Corporación Andina de Fomento (CAF ) y complementó con el Programa Nacional de Infraestructura Universitaria , que aportan cada uno el 50 por ciento del presupuesto total de cada obra. Precisamente las partidas del último programa nacional aludido es lo que el gobierno de Javier Milei interrumpió en diciembre. Fue así que la construcción del anexo de la Facultad de Odontología cesó con el 93 por ciento de las obras previstas ejecutadas. La UNR podría continuar con fondos propios hasta culminar el 7% pendiente. Pero no puede hacerlo por resortes administrativos que requieren de una decisión nacional.

¿Cuál es el motivo? A la empresa constructora se le va pagando en base a certificados de obra. Como la inflación altera los costos licitados éstos se tienen que readecuar. La Nación debe redeterminar esos valores para pagar la obra ya ejecutada antes de dar de baja la licitación, que fue convenida por el total de la obra. Solo así la UNR podría llamar a un nuevo concurso de oferentes para concretar lo que resta, algo que para sus autoridades es financieramente posible. Pero Nación no solo no hace el aporte de dinero sino que tampoco autoriza a finalizar el proceso para entonces licitar otra vez. ¿Conclusión? Obra inconclusa y misterio sobre su reanudación.

En esa situación hay otras dos obras iniciadas y en suspenso. Una es el nuevo edificio de la Facultad de Ciencias Veterinarias en Casilda que está interrumpida en el 14 por ciento de su ejecución y sin novedades desde diciembre respecto a su continuidad. La misma circunstancia se da con el aulario del área Salud que está en el área del comedor universitario sobre Santa Fe y Riccheri, proyecto ejecutado en un 15 por ciento, bajo el mismo convenio vigente y resolución firmada para licitación que asegure la continuidad de las obras, igualmente sin novedades desde Obras Públicas de Nación desde diciembre 2023.

area salud UNR.jpg Las obras del área Salud sobre el comedor universitario en Santa Fe y Riccheri, también paradas por el freno nacional a la Obra Pública Marcelo Bustamante

"Estas obras están paradas porque la empresa ejecutora no está cobrando. En el caso del anexo de Odontología se podría terminar con fondos propios o bien con la búsqueda de financiamiento alternativo pero para eso se necesita rescindir el contrato previo y eso es atribución del Estado Nacional", dijo a este diario el rector de la UNR, Franco Bartolacci. De lo que se trata para poder seguir es que haya una redeterminación de los certificados porque la inflación dejó desfasados los costos entre momento de la adjudicación y el de la ejecución. Para poder cerrar administrativamente el proceso, si es que no va a seguir pagando, la Nación debe ponerse al día con los constructores. Es la condición para que luego la UNR, con recursos propios, continúe.

>>Leer más: Está paralizada la obra pública de la provincia: pagos atrasados y desfasajes entre costos y precios

Hay además dos obras que no pudieron iniciarse pero que están proyectadas y con el acuerdo para su impulso económico asegurado entre la CAF y el Programa Nacional de Infraestructura Universitaria. Este último fue aplazado desde que el presidente frenó la obra pública hace cuatro meses. Una es el aulario del área centro, con un convenio firmado que tenía fecha de apertura de sobres para la licitación fijado para el pasado 4 de marzo. Desde Obras Públicas de la Nación recomendaron postergar la apertura hasta nuevo aviso y no hay novedades aun sobre la continuidad del proceso. Algo semejante ocurre para la segunda etapa de Ingeniería Civil. En diciembre se solicitó fecha de apertura de licitación pero no hay novedades de su futuro.

"Estamos muy preocupados porque no tenemos precisiones respecto de la continuidad o no de esas obras, incluso nos cuesta encontrar interlocución precisa con Obras Públicas de la Nación para que nos indiquen como seguir en cada situación o nos formalicen una respuesta", dijo Bartolacci.

unrodonto.jpg Marcelo Bustamante

Desde la extraña salida en enero del ministro de Infraestructura Guillermo Ferraro el área que incluye Obras Públicas pasó a la esfera del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo. A nivel nacional son alrededor de 120 obras en todo el sistema universitario/científico las que quedaron paradas, tanto las que tenían financiamiento Ministerio de Obras Públicas como las financiadas por CAF. Los directivos de las universidades coinciden en la dificultad para interactuar con personal político para tener alguna certeza del futuro. Hasta ahora lo hacen con personal de planta de Obras Públicas que conocen los procesos de estos proyectos frenados. Pero la definición, obviamente, no está en sus manos.

"Estas obras son muy importantes porque por su envergadura es imposible que pueda desarrollarlas una universidad con su propio presupuesto", dijo el rector de la UNR. "Más relevantes aún por lo desafíos que implica el incremento progresivo de la matrícula y la necesidad de priorizar la inversión en mejoras en las condiciones de trabajo y estudio. Lo son para universidades tan grandes y tradicionales como la nuestra, con edificios históricos y distribuidos geográficamente por la ciudad y otras localidades de la región", consignó.

Desde la decisión de Milei de frenar la obra pública hasta lo que se informó de manera pública en febrero quedaron sin financiamiento con fondos nacionales 2117 proyectos. A fines de 2023 había más de 2400 proyectos en ejecución con recursos nacionales. En febrero el guarismo declinó a 300 proyectos.

Bartolacci indicó que todas las obras que se están ejecutando con presupuesto propio de la UNR, "con enorme esfuerzo en un contexto inflacionario y de ajuste presupuestario como el actual", siguen desarrollándose. Estas son la restauración integral del edificio histórico de la Facultad de Derecho, la construcción de una parada segura en la Siberia, la renovación del acceso al área de salud por calle San Lorenzo, la renovación del tendido eléctrico del área salud y la construcción de un espacio para atención en salud a estudiantes y personal en la Siberia.

unraulario.jpg El área de Salud de la UNR, bajo el frenazo de obras decidido por el presidente Milei. Marcelo Bustamante

El rector subraya que la UNR venía con un proceso de recuperación y proyección edilicia muy fuerte estos últimos años. "Por su magnitud es una Universidad que necesita una década de trabajo sostenido para recuperar sus espacios y proyectar lo necesario. El Programa Nacional de Infraestructura Universitaria es muy importante porque permitía complementar las acciones que en otra escala esta haciendo la Universidad. Sería un enorme retroceso que se discontinúe". Es lo que está pasando.