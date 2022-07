El esperanzador mensaje de Javkin: "La vida siempre enseña y enfermarse es parte de ella"

El pasado 10 de enero, también a través de las redes sociales, el propio Javkin había anunciado que estaba transitando una patología prostática por la que debía ser tratado. Él mismo fue quien contó la situación a través de un video. En ese entonces, aclaró que el tratamiento no afectaría su labor diaria y pidió a la población tomar conciencia sobre la importancia de los controles periódicos, dado que el hallazgo en su caso se produjo en ese marco.

"Buenos días, vecinos y vecinas de Rosario. Considero necesario e importante contarles algo", indica el intendente en el video. "Como ustedes saben hace pocas semanas cumplí 50 años, desde mediados de diciembre como corresponde por mi edad y mis antecedentes familiares inicié una serie de estudios. Como resultado de esos estudios, me detectaron una patología prostática", continúa.

"Por ese motivo en los próximos días voy a iniciar los tratamientos indicados. La realización de controles periódicos permitieron una detección temprana, lo cual siempre recomiendan. La opinión de los médicos es que los tratamientos no me van a impedir continuar con mis funciones habituales, por supuesto respetando al pie de las letras las indicaciones que los profesionales me indican. Les mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto", concluye.

Este miércoles, el posteo fue diferente. Subió una foto en donde se lo ve teniendo en sus brazos a Bastián, un niño que se realizaba un tratamiento en el mismo efector donde se atiende el titular del Palacio de los Leones. Y escribió: "La pelea sigue, pero un día tocó arrancarse el adhesivo con las marcas, limpiarse la tinta, olvidar el mapa rectangular al que cada mañana el láser apuntaba para acomodar el cuerpo en la camilla", en alusión a la finalización de un tratamiento por rayos que debió realizarse.

"Y gracias a cada uno y cada una: familia, hermanos de la vida, compañeras de ruta o simplemente vecinos, por alentarme en cada saludo, por preguntarme cómo estoy, por la orden afectuosa de no aflojar", continuó el intendente.

"La vida siempre enseña. Enfermarse es parte de ella. Que eso no nos gane también. El amor siempre salva al mundo y alimenta toda esperanza. Al fin y al cabo, por encima siempre está el deseo de vivir y sembrar, no importa que tormenta haya que cruzar para lograrlo", concluyó.