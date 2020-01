Déficit sí o déficit no. Los cruces argumentales entre la Gobernación y legisladores de la oposición continuaron ayer alrededor de la decisión oficial de extender el cronograma de pagos de los empleados públicos para evitar el "festival de endeudamiento" que se le endilgó al socialismo. Pasado el mediodía fue el propio gobernador Omar Perotti quien se refirió por primera vez a la situación durante la firma de convenios con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta. "Estamos en una verdadera emergencia, aunque algunos no quieran verlo", dijo el mandatario al hablar de una "deuda enorme" y ratificó su posición de "no ir a los bancos" que esperan "con un 70 por ciento de tasa".

Los legisladores del Frente Progresista Joaquín Blanco y Maximiliano Pullaro, respondieron negando rotundamente el déficit, y afirmaron que se trata de una "sobreactuación" de cara a las paritarias por venir. "Lo que quieren es justificar su intención de salir de la cláusula gatillo y su política de ajuste", disparó Blanco.

Plata que no alcanza

Desde la capital provincial, Perotti volvió a referirse a las "desorganizaciones importantes" que encontró al llegar a la gestión en distintas áreas, y si bien por primera vez señaló conocer "las complicaciones" que la medida tomada desde la Casa Gris representa para los empleados provinciales, también recalcó: "Estamos en una verdadera emergencia, aunque algunos no quieran verlo".

Así, volvió a justificar su decisión. "Tenemos que ordenar el pago de los trabajadores en un cronograma extendido y sabemos de las complicaciones que eso genera, como también que no haya pago alguno para un contratista", explicó el mandatario, e incluso que refirió a lo dicho durante la transición, cuando ya en ese momento "la proyección del déficit daba esto que pasa: que no iba a alcanzar la plata para pagar sueldos y aguinaldos".

Además, habló de una "deuda enorme" en la provincia, y ratificó su posición sobre recurrir una vez más al endeudamiento como herramienta. "Sin ingresos no vamos a ir a los bancos que nos están esperando con un 70 por ciento de tasa", afirmó, al tiempo que recordó que la Nación declaró la emergencia y "no hay margen para ayudar a las provincias".

El ahora legislador por el Frente Progresista Maximiliano Pullaro directamente calificó de "falsos" los dichos tanto del gobernador como de sus voceros, y recalcó que "Santa Fe es una de las provincias menos endeudadas del país a diferencia de Buenos Aires, que está al borde del default, Córdoba e incluso la Ciudad de Buenos Aires". Es más, recordó que durante los últimos 20 años "inclusive durante las últimas gestiones justicialistas los salarios se pagaron en tiempo y forma, ni en medio de la crisis más severa de 2001 se tomó una medida como ésta".

Además de recalcar "la dimensión política de la medida que no hace más que preparar el escenario para las paritarias" por venir, Pullaro apuntó a la falsedad del discurso del gobernador y explicó: "Es cierto que los bancos cobran un 60 por ciento de intereses, pero anuales, cuando acá estamos hablando de apenas días, y los intereses son de apenas el 0,1 por ciento de una parte de la masa salarial, lo que es ínfimo para la provincia, pero no es ínfimo el daño que se hace a los trabajadores".

Su par Joaquín Blanco no sólo afirmó que "están todos los instrumentos financieros disponibles para pagar en tiempo y forma", sino que además recalcó que "por cada peso de deuda, la provincia tiene tres de acreencia. Y más aún, existe una curva suave de deuda a 20 años, lo que hace que Perotti no tenga por delante problemas de vencimientos que comprometan su gestión. Sin contar que es deuda tomada para obras de capital, y que son sobras que va a inaugurar el propio Perotti".

En el plano político, coincidió con Pullaro en que la gestión provincial "sobreactúa la situación financiera" y agregó: "Lo hace por dos motivos, para diferenciarse de la gestión anterior, pero sobre todo para abrir un escenario de crisis y plantear así una política de ajuste y achique del Estado, que además va a tener su primera escena en las próximas paritarias".