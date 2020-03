El cierre de aeropuertos para vuelos procedentes de países con focos importantes de coronavirus dejó a 600 argentinos varados en Madrid.

Desde el aeropuerto de Barajas, Liliana Di Franco, una rosarina que trabaja en el Registro Civil de Rosario, contó que no tienen fecha para regresar a Argentina y “la situación se complica día a día por la falta de insumos”.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” que se emite por La Ocho, Di Franco describió el dramático panorama que se vive en España, especialmente con los viajeros que deben volver a sus países.

Contó que en el aeropuerto madrileño “nadie sabe concretamente ni hay información certera para decirles a los pasajeros cuándo volverán al país”.

“Todos los afectados presentamos vía on line ante la Cancillería un formulario donde tienen registrado que somos 600 los argentinos que estamos en Barajas para volver al país”, remarcó Di Franco.

La funcionaria del Registro Civil sostuvo que las personas que tenían vuelos para ayer y hoy salieron con cierta normalidad. “El resto tenemos que esperar hasta el 19 de marzo para que nos reprogramen los vuelos. Pero no se sabe hasta cuándo será esto".

"Mientras tanto tenemos dos opciones. O quedarnos en el aeropuerto, que está lleno de gente, incluso con personas contaminadas y sanas, donde los insumos se terminaron, o ir a un hotel”, contó.

Di Franco sostuvo que “en España la cuarentena es obligatoria para toda la población. En la calle sólo está la policía. La gente está dentro de su casa por 14 días. Cerraron todos los comercios. Hay algunos, muy pocos, que venden alimentos”.

“En mi caso en particular -remarcó- estoy en un hotel porque no quise quedarme en el aeropuerto. Es un hotel dentro de Barajas, a unos cinco minutos del aeropuerto. Este alojamiento cerrará hoy el restaurante porque no tiene más suministros y además los propietarios deben darle obligatoriamente licencia al personal para que se vaya a la casa”.

Di Franco subrayó que “esta situación se replica en todos los hoteles. Llegará el momento en donde sí o sí no nos quedará más alternativas que estar en el aeropuerto. En Barajas se vaciaron los quioscos. No hay más alimentos ni bebidas. En los baños ya no hay jabón líquido, ni alcohol en gel”.