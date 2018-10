El dramático relato del camionero que asistió a los accidentados

El camionero que asistió a los nenes que quedaron involucrados en el fatal siniestro de esta mañana en la autopista a Santa Fe, a la altura de La Ribera, dio detalles de la dramática situación que le tocó vivir. Oscar relató que "sintió un impacto de atrás. El auto pegó en el cajón de herramientas de mi camión jaula".

"Ni lo toque al auto", manifestó el conductor visiblemente consternado por el accidente, que se cobró una vida, y dejó a un adulto y varios niños heridos.





Oscar también reveló la situación con la que se encontró cuando se bajó del camión: "Frené y un nene me decía que su hermanito estaba llorando y que se encontraba abajo de las ruedas. Lo empecé a buscar y no lo encontraba", comenzó.

Y continuó: "Después me trepé en la jaula del camión y lo vi ahí adentro sentado. Abrí la puerta y lo baje. No se cómo llegó hasta ahí. No sé a qué velocidad venía el auto".