El director de la Maternidad Martin, Alberto Leroux, se refirió al estado de salud del bebé recién nacido que fue hallado ayer junto a un contenedor de residuos en Ecuador al 2500.

"El chiquito está muy bien. La gente que lo encontró ayer llamó a la policía. El Sies lo fue a buscar y lo llevó a la Maternidad. El nene llegó muy arropado. Se ve que la gente que lo encontró tomó la precaución de abrigarlo muy bien porque el frío es muy nocivo para un bebé. No tenía ningún traumatismo y estaba perfecto", consignó Leroux.

En declaraciones al programa "Zysman 830" que se emite por La Ocho, el titular de la Martin agregó que los exámenes bioquímicos que se le practicaron al bebé para establecer si presentaba algún grado de desnutrición o deshidratación "dieron que estaba perfectamente bien. Ahora está internado en un sector de neonatología en recuperación".

"El nene está a la espera de que la fiscal que interviene en este caso resuelva qué vamos a hacer. Generalmente se hace una consulta a la Dirección de Minoridad e Infancia y ellos deciden", agregó el facultativo.

El director de la Martin añadió que se trata "un chico nacido a término, no se podría decir cuántos días lleva de nacido, pero es posible que incluyo lo haya amamantado la madre, y si no lo amamantó le dieron mamadera. No estaba deshidratado ni hipoglisémico".

"No sabemos dónde nació, ni la fecha precisa. No es frecuente que recibamos chicos en esta situación. Hemos recibido partos que se hacen en la calle, o en un taxi, en una casa, pero algo así no es para nada frecuente", añadió.