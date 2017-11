"El diario es un orgullo para los rosarinos", afirmó el padre Ignacio

El padre Ignacio no quiso faltar en la noche de Gala de La Capital

Foto: Francisco Guillén / La Capital

Una de las figuras excluyente que se dieron cita en la Gala de los 150 años del diario La Capital fue el Padre Ignacio, quien se mostró feliz por estar en esta celebración.



Tras posar para las fotos, junto al director del diario La Capital, Daniel vila, y su mujer, Pamela David, Ignacio se refirió a lo que significa el diario en la vioda de los rosarinos.



"El diario es un instrumento para la comunicación y el unir. Y el diario es un orgullo rosarino. Nosotros nos sentimos parte de este diario, porque nosotros somos parte de ese diario, porque trasmite al mundo todo lo que pasa en Natividad y por eso también queríamos compartir este hermoso momento", argumentó en el Facebook Live de La Capital.



Sobre si lo leía más en la edición papel o en la digital, ignacio confesó que "en las dos. A mí el diario me llega a las 7, pero lo leo en el papel primero y después en la web", al tiempoq ue al ser cosnutado sobre si tenía alguna sección preferida, contó: "Lo leo todo".



"Me gusta porque forma parte de la identidad de los rosarinos, y porque a través del diario el mundo también me pudo conocer. Yo no salgo mucho, pero quería estar con todos acá y agradecer también", subrayó el padre con la humildad que lo caracteriza.





