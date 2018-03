Una histórica jornada se vivió ayer en la ciudad con más de 60 mil almas marchando y participando activamente del Paro Internacional de Mujeres. La movilización, en contraste con años anteriores, se vivió en paz y giró en torno a reclamos por el aborto seguro, legal y gratuito y políticas para frenar los femicidios (el año pasado hubo casi 300 en el país), entre otras cuestiones.

La concentración se pactó a las 17, y a esa hora la plaza San Martín, lugar donde comenzó la marcha, se mostró casi repleta de mujeres de todas las edades. También se sumaron muchos hombres.

Fue tal la cantidad de gente que, cerca de las 18, el momento en el que la marcha se inició, había columnas de colectivos de mujeres, partidos políticos y organizaciones sociales que ocupaban todas las calles que bordean la plaza.

También se vieron distintos vendedores, tanto de bebidas como de algunas comidas, y hasta hubo un puesto de Aguas Santafesinas en el que la gente se pudo hidratar.

La movilización fue grande. Tanto, que no alcanzó bulevar Oroño (el segundo tramo del trayecto), entre Santa Fe y avenida Pellegrini, para contener a todos los manifestantes.

Sobre la arbolada arteria se pudo ver a los agentes de tránsito que cortaban las calles perpendiculares con una cinta violeta añadida a las mangas derechas de sus camisas de trabajo.

Canto y baile

Sobre Oroño, a la altura de Mendoza, se formaron los primeros círculos en donde las mujeres bailaron y cantaron consignas en reclamo de sus derechos.

Allí estaba una de las referentes de la lucha feminista en la ciudad, Majo Gerez, militante del Frente Social y Popular, encolumnada tras la pancarta principal de la marcha.

Frente al cartel, adelante de todo, iban dos ancianas que no se perdieron ningún tramo de la manifestación.

El bulevar quedó decorado, por casi una hora, por docenas de pancartas y carteles que exhibían las mujeres y los hombres que adhirieron a la marcha.

En ellos se pudo leer las consignas "Aborto legal"; "No quiero flores, no quiero bombones, quiero derechos" y "Yo elijo cómo me visto y con quién me desvisto", en un ambiente dominado por los colores violeta y verde.

Los manifestantes ocuparon un solo carril del bulevar, aunque al llegar a avenida Pellegrini la movilización se ensanchó ocupando ambas manos.

Pellegrini

Si bien no hubo disturbios durante toda la marcha, al llegar al tercer tramo de la movilización hubo una pintada desafiante en los Tribunales Provinciales. "Por trata (de personas), consulte aquí", rezó el graffitti.

A esa altura, los balcones de la avenida mostraron a muchos vecinos que, curiosos, se asomaron a sacar fotos y filmar lo que ocurría.

En la parroquia Nuestra Señora del Carmen (avenida Pellegrini al 1500) ocurrió una de las detenciones de la movilización. Allí, las concurrentes cantaron "Iglesia, basura, vos sos la dictadura" y "Saquen sus Rosarios de nuestros ovarios".

Cierre multitudinario

Los siguientes tramos que se desarrollaron en la manifestación fueron por Corrientes, Santa Fe y luego todos bajaron por Laprida hasta el escenario que se emplazó en pleno Parque Nacional a la Bandera.

Atentos a disturbios en movilizaciones anteriores, se dispuso un cordón policial en la puerta de la Catedral. Esta vez, todo se desarrolló con normalidad y no hubo incidentes ni pintadas.

En el camino, la escultura que desarrolló la artista bonaerense Nushi Muntaabski fue uno de los atractivos de quienes se prendieron a la marcha.

Se trata de una enorme mujer recubierta de fragmentos de cerámica que está desde hace unos días semisumergida en las fuentes del pasaje Juramento. Todo ello, con un gran paisaje que mostró al Monumento Nacional a la Bandera iluminado con el violeta característico del Día Internacional de la Mujer.

Sobre el final, las mujeres leyeron un comunicado en el que reivindicaron sus luchas diarias: basta de violencia, basta de femicidios y aborto legal, entre otras proclamas.

Las mujeres gritaron fuerte, un año más, en Rosario y el mundo.