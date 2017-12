El destino de los nueve ediles que hoy dejan el Concejo

Ocuparon una banca en el Concejo, dieron debates calientes y varias de sus ideas se incorporaron a la vida cotidiana de los rosarinos. Tres de ellos no fueron a elecciones, el resto lo hizo con distinta suerte. Son los nueve ediles que hoy finalizan mandatos entre 24 y dos años, y respondieron a la famosa frase latina qúo vadis. ¿Adónde van ahora?

No abundaron definiciones, confirmaron vocación política y sobrevoló una palabra sobre futuros cargos: "probablemente".

Carola Nin

"Uno puede dejar un cargo y está muy bien que así sea, pero los cuadros no nos vamos nunca de la política, no abandonamos la mirada crítica, esperanzada y comprometida, por eso estamos acá", sintetizó Carola Nin. Con la trayectoria más corta en el Concejo, donde ingresó en 2015 para reemplazar al electo diputado provincial Héctor Cavallero.

"Seguiré vinculada a la política en el campo nacional y popular, en el peronismo y a los espacios que representen un modelo diferente al macrismo", dijo Nin. A nivel local, "con mirada opositora; creo que Rosario merece un cambio, todas las áreas tienen fallas, es una gran ciudad pero el socialismo le puso un techo". Por lo pronto regresa a su profesión docente que define como su lugar en el mundo.

Jorge Boasso

Si de la mayor permanencia se trata, Jorge Boasso cumplió 24 años en el Palacio Vasallo, al que ingresó por el radicalismo en 1993. En tan amplio rango produjo 4.058 proyectos, que se pueden leer en su página web, participó en las sesiones más picantes y en las última elecciones se postuló, sin lograrlo, para diputado nacional por Cambiemos.

"Trabajaré para la gente desde afuera del Concejo, como hice siempre, viviré de mi profesión, seguiré militando políticamente y cuando llegue el 2019, veré qué hago", explicó con vehemencia Boasso. Y confirmó que continuará en Cambiemos mientras allí esté la Unión Cívica Radical. "No me voy a ir a dormir a mi casa", dijo fiel a su estilo.

Sebastián Chale

También radical, Sebastián Chale ingresó al Concejo en 2013, por la lista Frente para el Cambio, que en aquel momento encabezaba Jorge Boasso. Intentó renovar mandato sin éxito en la interna contra Pablo Javkin, por el Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS). En el recinto defendió las iniciativas de alcohol cero al volante y antenas de telefonía. "No puedo afirmar si voy a ocupar un cargo público, si hay alguna propuesta la analizaré porque tengo vocación por lo público, voy a colaborar con María Eugenia Schmuck (bloque Radicales Progresistas) en una agenda de proyectos que llevamos juntos", explicó Chale. Por lo pronto, retomará la docencia y actividades privadas relegadas por la dedicación exclusiva que requiere el Concejo.

Martín Rosúa

De la misma extracción política, también en el FPCyS, Martín Rosúa, ocupó desde 2013, la banca UCR 1983, la misma que intentó validar en octubre, sin lograrlo. Presidió la comisión de Producción, que junto a Empleo, definió como sus principales ejes de acción legislativa, con la mirada en "la crisis que se está generando en el mundo del trabajo".

"La política tiene que estar vinculada a la vocación de servicio, uno viene, aporta lo que tiene que aportar en un momento determinado, pero después tiene que volver a seguir con su trabajo", afirmó Rosúa. Abogado y emprendedor, aseguró que seguirá en sus actividades hasta que sienta que pueda sumar. "He tenido conversaciones pero nada que me parezca que pueda ser útil, hay que perderle el miedo a volver a trabajar en el sector privado", enfatizó. Pero aclaró: "Militar, voy a militar a full".

Carlos Comi

Carlos Comi, pertenece al ARI-Coalición Cívica, dentro del FPCyS, y en las últimas elecciones decidió no participar, a favor de quien considera el mejor dirigente por su espacio, Pablo Javkin. Hoy finaliza el mandato que asumió como concejal en 2013, después de haber sido diputado nacional a partir de 2009, cuando dejó la banca del Palacio Vasallo que ocupó en 2005. En su último tramo como edil, presidió la agitada comisión de Servicios Públicos.

"Soy militante de un proyecto, creo firmemente en lo que está haciendo el FPCyS en Rosario y la provincia", arrancó Comi al considerar su futuro político. "Hoy no lo sé, pero si el gobernador (Miguel Lifschitz) o la intendenta (Mónica Fein) me convocan, a disposición". De no suceder, trabajará desde otros lugares con una aclaración de fuste: "La política no se deja nunca".

Lorena Giménez

Tampoco fue de la partida en la última contienda electoral, Lorena Giménez Belegni. Hoy deja la banca a la que ingresó en 2013, desde el Partido de Progreso Social, y que finaliza como Compromiso Social, desligada desde marzo del Tigre Cavallero, por "visión distinta en la construcción", pero a quien reivindica por todo lo que le "enseñó".

"En estos años no sólo construimos (con su equipo) trabajo político, sino que generamos una relación con la gente que dejamos en territorio, no queremos que eso quede sin capitalizar, voy a seguir trabajando en política", aseguró Giménez Belegni, concienzuda estudiosa del presupuesto. "Trabajaré en este mismo espacio o quizás aportando a otro más grande", dijo y eligió no revelarlo.

Carlos Cossia

Carlos Cossia ingresó al Legislativo local en 2013, como bautismo político a través de la lista Unite, aunque aclaró que si se trata de compromiso social, es de larga data. En octubre no pudo validar su banca de Peronismo Solidario, desde donde asegura haber sacado "el ciento por ciento de los proyectos en defensa de los animales".

"Ahora vuelvo tiempo completo a mi actividad privada, nunca consideré vivir de la política, esto es un puesto prestado por cuatro años donde la gente da la confianza, cumplido ese lapso hoy vuelvo a lo mío", dijo Cossia. Y agregó: "El tiempo dirá sobre un futuro político, en este momento no aceptaría ningún lugar oficial". Luego dijo que resolvió una preocupación. "En estos años sostuve la copa de leche a 700 niños, con mi ingreso del Concejo y el Ejecutivo me confirmó que ahora las toma a su cargo", reveló.

Diego Giuliano

A pesar de haber obtenido 90 mil votos, Diego Giuliano no logró convertirse en diputado nacional por el Frente Renovador. Ahora deja la banca Rosario Federal que por dos períodos consecutivos ocupó desde 2009, por el Peronismo Federal. Desde allí traccionó proyectos sobre municipio seguro, además de lograr cambios en el corralón, el aeropuerto y en la auditoría.

"Obviamente voy a continuar en la actividad política, ser la cuarta fuerza en Santa Fe me entusiasma y estimula para continuar un trabajo provincial, en este peronismo renovado, con Sergio Massa como referente", anticipó Giuliano. Mientras tanto, proyecta ampliar su tarea en la universidad, donde dicta derecho constitucional y municipal, y se dispone a terminar su obra, la "Constitución comentada de la provincia de Santa Fe".

Daniela León

Quien presidió el Concejo desde 2015, la radical Daniela León, deja su puesto después de cinco mandatos desde 1997. Formó parte del FPCyS, en octubre integró la lista 1Proyecto en Acción, (Frente Renovador, radicales del GEN y desarrollistas), con la que obtuvo 25 mil votos, que no alcanzaron para renovar su banca. No habló sobre sus planes.