El descargo de los inspectores

Los inspectores de Litoral Gas Guillermo Oller y Luis Curaba, ya jubilado, ofrecieron su testimonio ayer en el juicio que los tiene como imputados por estrago culposo agravado, por su actuación en los días previos a la explosión. Ambos aseguraron que cumplieron con su trabajo y advirtieron que el gasista Carlos García, quien intentó cambiar el regulador de gas esa fatídica mañana, actuó en forma "clandestina".

Oller fue el primero en exponer ante el tribunal formado por los jueces Marcela Canavesio, Carlos Leiva y Rodolfo Zvala. Explicó que junto a otro compañero asistió al inspector Gerardo Bolaño para lubricar la válvula de corte del edificio de Salta 2141 y poder cerrarla.

Eso fue el 25 de julio de 2013 y "la válvula quedó operable y sin pérdida". Después, apuntó, volvió al edificio para asistir al inspector Curaba para restablecer el servicio una vez que se comprobó que no había pérdidas. En los once días posteriores, apuntó, no hubo más reclamos por pérdida de gas ni por olor a gas.

"Yo no tenía idea de los trabajos que se iban a realizar el 6 de agosto", sostuvo y se declaró inocente.

El planteo de Curaba fue similar. "No tengo nada que ver con este escape de gas, con la explosión ni con el derrumbe del edificio", sostuvo y relató que el 26 de julio, junto con Oller, concurrió a Salta 2141 a habilitar el servicio después de una reparación que había hecho el gasista José Luis Allala, quien hizo el primer arreglo en el gabinete para detener una pérdida de gas. Cumplieron con su trabajo, afirmó, siguiendo las pautas de seguridad necesarias.

Volvió al edificio el 2 de agosto, cuatro días antes de la tragedia, para comprobar que no hubiera pérdidas en el cuadro de regulación. Después de confirmarlo, cerró la orden de trabajo iniciada tras el reclamo de una vecina del 9º F el 25 de julio.

"Yo no sabía ni quien era García, ni tenía idea de qué trabajo iba a realizar allí", sostuvo y afirmó que recién supo de él después del siniestro producido, a su entender, por desarmar el cuadro de regulación "sin cerrar la válvula de bloqueo".