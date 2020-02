El cuerpo de la nena que murió en un hospital fue sometido a la autopsia

La titular del Instituto Médico Legal (IML), Alicia Cadierno, manifestó que durante la jornada de hoy se realizó la autopsia del cadáver de Liz Domínguez, la nena de 9 años que falleció en el Hospital de Niños Zona Norte tras sufrir dos paros cardíacos luego de haber ingresado al nosocomio con un cuadro de gastroenteritis. "Se tomaron muestras para descartar todo tipo de gérmenes o agentes infeccioso que puedan llegar a estar involucrado en el caso", manifestó sobre el material que será analizado en el Cemar y en el propio IML pero recién arrojarán algún resultado por abril.

Si bien el caso está en un período de investigación, los familiares de la nena reclamaron "justicia" y pidieron que "el hospital se cierre".

"Estamos orientados a una causa infecciosa. Durante la autopsia se evacuaron todas las dudas respecto de la cantidad y calidad de muestras a tomar para descartar todo tipo de gérmenes o agentes infecciosos que puedan llegar a estar involucrado en el caso. El material se recabó de inmediato. Y Fiscalía emitió lo oficios para su procesamiento", aseveró Cadierno.

Además, aseguró que "se preservaron las muestras" y que la autopsia "se filmó y fotografió".

Al ser consultada sobre si en la autopsia se pudieron establecer las causas del fallecimiento, enfatizó: "Lo único que podemos decir es que estamos en estudios. Vamos a evaluar todos los resultados de los informes preliminares de las muestras. A partir de allí se emitirá un diagnóstico objetivo posible".

También señaló que "no podemos definir si la existencia de un medicamento causo el desenlace. Estamos apuntando a descartar si hubo algún agente infeccioso por el cual fue hospitalizado. O si después pudo llegar a adquirir un agente asociado. No hay que olvidarse que ingresó con un cuadro febril. No descartamos la chance de presencia de tóxicos".

Por su parte, la abuela de Liz manifestó que hubo mala práxis y que "lo único que queremos es justicia por mi nieta. Le arrebataron la vida. Que el hospital se cierre. Vamos a ir por todo. Sé que tuvo la culpa el director y los que lo atendieron. Mi nieta murió en la guardia".

En ese sentido contó que a Liz "le iban a dar el alta. Iba al baño sola. Antes de irme le dije que el otro día la iba a ir a visitar, y ella me mando saludos para familiares".

Además, otros familiares de la nena aseguraron que "le van a echar la culpa a un virus. Van a decir eso. Ya nos dieron a entender eso".