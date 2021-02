El Covid puede afectar la audición, un síntoma que los médicos rosarinos ya están atendiendo

Héctor Ruiz, otorrinolaringólogo, presidente de la Asociación Panamericana de Otorrinolaringología, quien atiende pacientes de Rosario y zona, comentó a La Capital que "estamos viendo un número importante de pacientes que tuvieron Covid que consultan porque tienen zumbidos o escuchan menos, es algo que observamos en los últimos meses cuando se dio una mayor frecuencia de consultas a causa de la gran cantidad de personas que se contagiaron".

La disminución en la capacidad auditiva también se da "de manera brusca", como la pérdida del olfato y el gusto, tan característica del Covid. "Incluso lo veo en gente que pasó la enfermedad con pocos síntomas. Le damos medicación (cortisona, por ejemplo) y responden rápidamente, por suerte. En otros casos el problema se cura por sí solo", dijo.

Estudios mundiales

Ya existen publicaciones que dan cuenta de problemas de audición persistentes relacionados con el Covid. Un estudio realizado en el Reino Unido, con 121 personas, publicado en la revista International Journal of Audiology, encontró que alrededor del 13% de los pacientes informaron de un cambio en la audición o tinnitus (zumbido en los oídos) desde su diagnóstico de Covid.

La Clínica Mayo hizo un informe en que da cuenta de un paciente adulto mayor que tuvo sordera con tinnitus fuerte y un caso similar fue descripto en la American Journal of Otolaryngology. Sin embargo, por ahora, no hay estudios concluyentes que relacionen en forma directa a la pérdida de la audición con el Covid: "Es algo que se está analizando mucho más en los últimos meses a partir de que es tanta la población mundial que se contagió que se pueden hacer análisis más precisos sobre este tipo de afectaciones; los otorrinolaringólogos estamos prestando mucha atención a este tema y estudiándolo más a fondo", mencionó Ruiz, que como presidente de la Asociación Panamericana de la especialidad está en contacto permanente con profesionales de distintas partes del mundo. "De hecho yo estoy haciendo mis propios informes sobre este tema para compartirlos, al igual que otros colegas".

En otras infecciones por coronavirus, como el Sars y el Mers ya se habían descripto problemas auditivos.

Olfato y gusto, todo un tema

Respecto de la pérdida del gusto y olfato "quienes contraen el Sars Cov 2 que provoca el Covid-19, lo sufren de manera más abrupta que lo que se vio en otros coronavirus", señaló el médico. Por eso se la toma como una señal casi inequívoca de la enfermedad.

"Recomiendo que aún sin tener otro síntoma si una persona pierde de golpe el gusto y el olfato se aisle de inmediato y se testee", consideró Ruiz, quien dijo que dependiendo de la población, la cantidad de hisopados que se hacen y los seguimientos médicos se ha descripto que del 12 al 75% de las personas con Covid tienen alguna alteración olfativa y gustativa, que en general se revierte a las dos semanas pero en otros persiste.

Sobre la fantosmia, comentó: "Escuché que la conductora Maju Lozano contó que después de cuatro meses de haber contraído Covid sentía olores fuertes, que no existían y que no sabía que eso podía estar relacionado con el Covid", mencionó Ruiz. "No es algo frecuente pero también se está prestando más atención a este síntoma desde el punto de vista médico, en todo el mundo".

La OMS ya habla del “síndrome poscovid-19” o “Covid de larga duración” y que incluye, generalmente, cansancio extremo, disminución y alteración del gusto y olfato, dificultades respiratorias, problemas neurológicos, neumonológicos y cardíacos. "Tuve Covid en noviembre y la espirometría me sigue dando mal, cuando nunca antes me había pasado", comentó a este diario un médico que se contagió hace unos meses y no tenía problemas previos a nivel respiratorio.

ruiz otorrino.jpeg El otorrinolaringólogo Héctor Ruiz. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

La importancia de los controles

En el Cemar, donde hay médicos que están haciendo seguimiento de pacientes pos Covid (especialmente personal de salud), señalaron que la anosmia y la disgeusia "se ven de manera muy frecuente: aproximadamente el 50% de los pacientes lo tienen y el 90% se recupera de manera espontánea".

Especialistas locales mencionaron a este diario: "Le prestamos atención a esto porque implica un compromiso del epitelio olfatorio que está ubicado en la parte posterior de las fosas nasales y que está cercano al sistema nervioso central y por lo tanto queremos estar seguros de que no se genere ningún compromiso neurológico".

"Que la gente se quede tranquila que en general todos van a recuperarse en forma rápida. Aunque el síntoma es desagradable, pasa", destacaron, y recordaron que es muy importante hacerse un chequeo general pos Covid, aún en personas "que lo atravesaron en forma leve".