El costo del boleto en Rosario superó los $25 por el alza del combustible, los repuestos y en especial el valor de los nuevos colectivos. Hoy a media mañana el Ente de la Movilidad debatirá el relevamiento en reunión de directorio. Luego la intendenta Mónica Fein definirá cuánto y desde qué fecha subirá la tarifa que pagan los pasajeros del transporte local. Ese valor, según pudo saber este diario, superaría los $23, cerca de lo que abonan usuarios de Córdoba y la ciudad de Santa Fe.

El Ente de la Movilidad iba a reunirse ayer por la tarde, pero postergó el encuentro hasta hoy por la conferencia de prensa que convocó el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich.

Al final, el funcionario macrista anunció suba de tarifas para colectivos, trenes y subte de Capital Federal y Gran Buenos Aires, medidas que no impactan en la movilidad del interior del país (ver aparte).

A las 10.30 se reunirán el presidente del Ente, el ex concejal del ARI Carlos Comi; la representante de la oposición, Renata Ghilotti (Cambiemos) y la secretaria de Transporte, Mónica Alvarado.

Pese al hermetismo oficial, LaCapital pudo determinar que el costo del boleto del último bimestre superó los $25, una diferencia cercana al 40 por ciento respecto a la tarifa actual que pagan los usuarios ($18,28).

Desde julio, cuando se aprobó el último estudio de costos que evaluó el Ente, que ubicó el valor real en $20.31, subieron fuerte la mayoría de los componentes del sistema por el espiral inflacionario.

En particular, se incrementó el combustible, los repuestos, el componente salarial y en especial el valor de las nuevas unidades. De cara al nuevo sistema urbano, la ciudad ya incorporó 252 nuevos colectivos y cada uno tiene un costo superior a los seis millones de pesos que impacta en la estructura de costos del sistema.

Una vez que el Ente apruebe el estudio de costos, la intendenta Fein está facultada por decisión del Concejo a trasladar hasta el 90 por ciento de ese valor al boleto que pagan los usuarios.

La jefa del Ejecutivo tiene previsto firmar hoy mismo, en el último día hábil del año, el incremento tarifario que entrará en vigencia en los próximos días. Ese valor superará los $23.

La normativa vigente habilita la actualización trimestral del boleto y si Fein no firma hoy el decreto, a más tardar el lunes 31 que no será una jornada hábil para la administración pública, no podrá actualizar la tarifa hasta marzo. La suba que hoy se oficialice se sumará al fortísimo incremento del transporte público de la ciudad que utilizan a diario 500 mil rosarinos: 88 por ciento acumulado en lo que va del año.

En el oficialismo apuntaron que ese precio es similar al que se abona desde noviembre en Córdoba ($23,70), inferior al que pidieron los empresarios del transporte de la ciudad de Santa Fe ($25), el planteo de sus pares tucumanos ($28,50) y la tarifa que regirá en Bariloche desde 2019 ($27).

De todos modos, el valor del boleto local subió este año de manera exponencial, muy por encima de todas las variables. La inflación anual cerrará en torno al 48 por ciento y los sueldos medios medidos por el Indec apenas aumentaron en promedio un 25 por ciento.

Por eso desde la oposición advirtieron que cada vez más pasajeros se bajarán del sistema público ante la imposibilidad de pagar la tarifa. Tanto, que un estudio del concejal Osvaldo Miatello (PJ) reveló que es más económico comprar, mantener y trasladarse en moto que en colectivo urbano rosarino.

En paralelo, las autoridades locales firmaron ayer una serie de convenios con la gobernación respecto al nuevo esquema de reparto de subsidios nacionales y provinciales.

Al recorte del 70 por ciento de aportes federales desde la Casa Rosada, que pasará de transferir 1.500 millones actuales a 450 en 2019, se lo compensará con 650 millones desde la provincia de Santa Fe.