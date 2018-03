El conductor que grabó el video de un inspector pidiéndole coima dio su versión de lo ocurrido y sostuvo que el agente de tránsito le propuso una cifra en efectivo para zafarlo "de una multa de alrededor de 7 mil pesos" por haber cometido una infracción mientras transitaba por la zona de 27 de Febrero y Sarmiento.

El agente, que llevaba más de 20 años de actividad, fue separado de su función.

Emanuel, un camionero de 25 años, contó a La Capital que el episodio sucedió hoy, aproximadamente a las 11.30. "Crucé el semáforo de 27 de Febrero en amarillo, al igual que él, y cuando termino de pasar me puso la sirena y ordenó que detenga el vehículo. Ahí empezamos a hablar y me llevó para el palacio de Justicia (por el nuevo Centro de Justicia Penal); me dijo que me la podía hacer zafar pero que no iba a ser nada barato; me explicó lo que salía su jornada y las horas extras, y que me estaba salvando de una multa de 7 mil pesos, supuestamente", contó el chofer oriundo de Buenos Aires.

"Hablamos durante 40 minutos, le lloré la carta y le dije que más de 300 pesos no podía darle porque me arruinaba y me dijo que no, que lo había visto el jefe y que con eso ni arrimaba. Le insistí que viajaba a Rosario por 800 pesos y que si me sacaba eso me arruinaba. Incluso le dije que él también estaba en falta, porque había pasado en amarillo, pero me lo negó. Al final arreglamos en 500 pesos", relató el conductor, que venía de descargar mercadería en un casa de repuestos de la zona sur.

Ahí fue cuando el transportista decidió grabarlo con la cámara de video de su celular, mientras el inspector iba hacia la camioneta de la secretaría de Control y Convivencia Ciudadana. "La verdad que lo filmé con el celular porque me dio mucha bronca, es una mala persona. Porque le expliqué que había salido de viaje el 26 (ayer) a La Plata, luego a Temperley y a las 21 cargué mercadería otra vez y salí para Rosario, y que me sacaba todo lo que ganaba. Y me dijo que no le importaba y que hubiese pensado antes de pasar en amarillo", agregó.

"Yo crucé en amarillo con él", insistió, al ser consultado para saber cómo había sido la maniobra de infracción, teniendo en cuenta que esa señal corresponde a precaución, de acuerdo a la versión que aportó.

"No es la primera vez que me coimean. Después me puse a pensar si al grabarlo no le iba a hacer perder el trabajo. Pero, evidentemente, al agente por su actitud no le importó nada. Ni a él ni al compañero", razonó.

La situación surgió esta misma tarde al viralizarse en las redes sociales el video registrado por el chofer oriundo de Buenos Aires, lo cual ya provocó el apartamiento del inspector, a quien se le iniciará un sumario a fin de investigar lo sucedido.