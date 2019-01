El muchacho que atropelló a una joven de 24 años que se trasladaba en bicicleta por Sarmiento al 3000 se presentará hoy ante la Justicia. Así lo confirmó en diálogo con LaCapital su abogada, Jimena Temperini, quien contó la versión de su cliente sobre el hecho que tuvo lugar en la mañana del pasado 1º de enero y por el que Marianela Ojeda sufrió serias lesiones y deberá permanecer en reposo por 3 meses. Aseguró que "no hubo abandono de persona" y enfatizó que su cliente "no estaba alcoholizado" mientras conducía.





La letrada negó que su defendido haya abandonado a la víctima. Aseguró que "en el momento del accidente sintió un golpe, y no supo bien qué fue lo que atropelló. A unos 300 metros del lugar detuvo el auto y llamó a su padre, y ambos acudieron al lugar de los hechos aproximadamente media hora después de que se produjo el accidente".

Y agregó: "Cuando volvieron al lugar no había nada. Evidentemente a la chica ya la habían socorrido. Inmediatamente se presentó en el Centro Territorial de Denuncias Nº 1 (Mendoza 3538), donde relató que sintió un golpe en el auto y que el parabrisas del mismo se había roto por el impacto, y aportó todos sus datos. Además, hizo la denuncia correspondiente en el seguro" del Toyota Etios blanco que conducía.

"Alcoholizado no estaba. Había ido a desayunar. Se estaba volviendo a su casa tras visitar a una amiga", manifestó la abogada para echar por tierra las conjeturas que se tejieron por el hecho de que el siniestro se produjo en las primeras horas de la mañana del 1º de enero.

Temperini contó que el joven que iba al volante del automóvil "se enteró de que había atropellado a la chica por los medios. A partir del video que comenzó a circular".

Además, reveló que su representado "está muy mal" y que tiene intenciones de "ver a la víctima para pedirle disculpas". No obstante, dejó en claro que "eso es algo que se irá viendo" de acuerdo a cómo se desarrollen los hechos.

Ante la consulta sobre una posible presentación judicial por parte de su cliente, Temperini contestó: "No se hará ninguna. El todavía no es parte de la causa. No se lo notificó de nada".

A raíz del accidente, la joven santacruceña que vive en Córdoba y que estaba de paso por Rosario, tendrá que permanecer tres meses en reposo debido a las graves heridas recibidas.

En el Heca

Tras permanecer dos días internada en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca), Marianela se instaló en la casa de una amiga para recuperarse de las lesiones que sufrió en el accidente: tiene cinco vértebras de la columna fisuradas, dos costillas con fracturas leves y politraumatismos en ambas piernas, la espalda y la cara.

Luego de recibir el alta médica en el Heca, Marianela contó: "Cuando andaba en mi bicicleta color negro, tipo playera, fui embestida por un auto. Pero es lo único que sé. No recuerdo mucho más".

Y además agregó: "No recuerdo nada de lo que me pasó. Me desperté en la ambulancia por unos momentos, pero nada más. Me dormí rápidamente en la ambulancia. Yo iba muy lento en la bici, pero no recuerdo nada del accidente. Por eso necesito la ayuda de testigos".

"La sacó barata", remarcó su mamá ayer, ni bien vio las imágenes del video con el tremendo choque que se viralizó en redes sociales.

A todo esto, ayer trascendió un segundo video en el que se ve como el auto impacta a la joven desde atrás de manera violenta.