El "Conductor Designado" llegó a los boliches en el mes de las juventudes

En el marco de Septiembre Joven, la Municipalidad de Rosario junto al Gobierno de Santa Fe ponen en marcha el programa destinado a generar conciencia vial entre los jóvenes que salen a la noche fomentando una diversión nocturna segura.

El "Conductor Designado" comenzó a instrumentarse en los boliches de Rosario este mes, en el marco de Septiembre Joven –una multiplicidad de actividades organizadas por la Municipalidad de Rosario y el Gabinete Joven del Gobierno de Santa Fe– y hoy se presentó en los bares Peñón del Águila (Alvear y Jujuy) y Basquiat (Brown y Alvear), de la zona de Pichincha a fin de dar a conocer sus alcances.

La iniciativa tiene como objetivo promover conciencia vial y responsabilidad al volante a partir de la elección de uno de los amigos o amigas del grupo como conductor o conductora. Para ello, no tomará alcohol a fin de estar en condiciones de manejar y llevar al resto a sus hogares.

condutor1.jpg



El Programa Joven de seguridad vial "Conductor Designado" comenzó el fin de semana pasado en los boliches bailables Roxy Club (avenida Rivadavia al 2700) y Listen Club Social (Rodríguez y Rivadavia).

El programa, que se ejecuta entre las direcciones de Inspección de Industrias, Comercios y Servicios y de Tránsito de la Secretaría de Control y Convivencia municipal junto al Gabinete Joven y la Agencia de Seguridad Vial provinciales, es de carácter preventivo y tiene como objetivo acercarse a las juventudes para generar conciencia vial y conductas responsables al volante, entendiendo que la problemática de la seguridad en el tránsito se debe abordar transversalmente involucrando a todos los actores de la sociedad con políticas públicas participativas sostenidas en el tiempo.

"Buscamos concientizar y promocionar, a través de distintas actividades lúdicas, el riesgo que implica el alcohol al volante y eso solo lo podemos hacer articulando acciones entre provincia y municipio con el compromiso del sector privado", comentó Pablo Lamberto, Secretario de Juventudes de la provincia

Como se instrumenta

Los agentes municipales y provinciales que intervienen les acercan a los jóvenes que asisten al lugar de entretenimiento, juegos y materiales didácticos con contenido acerca de la seguridad en el tránsito premiando a aquellos que sean conductores designados.

Por otra parte, los establecimientos de diversión nocturna que se suman al programa, se comprometen a brindar beneficios a aquellos jóvenes que manifiesten por propia voluntad ser los conductores designados de la noche.

conductor2.jpg



A los mismos se les coloca una cinta identificatoria y de esta manera acceden al consumo de bebidas sin alcohol en forma gratuita.

Al salir del establecimiento nocturno se les realizará el control respectivo a través de los alcoholímetros y si respetaron lo acordado, se les permitirá acceder gratuitamente al lugar en otra oportunidad.

"El programa no contiene medidas represivas, sino una mirada para generar conciencia. A la salida del boliche se evalúa el estado del conductor designado y si no consumió alcohol se le da un premio, y si ingirió se le insta a que no conduzca a través del diálogo", dijo Pablo Lamberto, Secretario de Juventudes de la provincia.