El Concejo Municipal vivirá hoy una jornada maratónica y frenética que tiene por objetivo darle herramientas de gobernabilidad al intendente Pablo Javkin. Así, se espera que esta mañana la comisión de Servicios Públicos trate el pedido del jefe comunal para tener súper poderes y aumentar la tarifa del boleto de colectivos cuatro veces al año. También está en carpeta el tratamiento del presupuesto 2020, que lo abordará la comisión de Presupuesto y de prosperar llegará esta tarde al recinto.

La reunión de la comisión de Servicios Públicos está citada para las 9, en lo que será el reinicio de un cuarto intermedio que tomó la semana pasada. Se prevé que los ediles traten el mensaje del intendente en el que solicitó facultades para poder seguir definiendo el aumento del boleto sin tener que someter ese debate al Concejo; una facultad de la cual hizo uso en los últimos años la ex intendenta Mónica Fein.

Javkin había justificado su pedido de prórroga a las facultades para aumentar el boleto en el "contexto de emergencia económica" por el que atraviesa la ciudad. Es más, la semana pasada su secretario de Hacienda, Diego Gómez, reveló que las arcas municipales tienen un déficit de 3.860 millones de pesos.

En un intento por atemperar ese rojo, que en los últimos meses de la gestión Fein se tradujo en corte de servicios de varios proveedores, el intendente presentará hoy los detalles de un decreto de "emergencia, ahorro y austeridad" (ver página 3).

Pero la administración Javkin necesita más que ese decreto y es por eso que todas las miradas de los funcionarios estarán hoy centradas en lo que suceda en el Concejo.

Por el lado de las atribuciones para fijar la tarifa del transporte urbano de pasajeros, Javkin había detallado que "las variables del transporte se componen de tres costos en los que el municipio no tiene incidencia". En efecto, remarcó que "ni el salario de los trabajadores, ni el valor del combustible, ni el valor de los coches y los repuestos los fija la Intendencia".

Lo concreto es que esas variables inciden indefectiblemente en los costos del servicio, y en una economía inflacionaria, destacó como "necesaria" la herramienta que le permite retocar la tarifa sin pasar por el Concejo.

No obstante, anticipó que su compromiso es "no hacer cambios tarifarios en lo que resta de diciembre y enero".

En detalle

La delegación de facultades para actualizar el boleto de colectivos prevé avalar al intendente para que pueda hacerlo en cuatro meses del año: febrero, mayo, agosto y noviembre. Si la comisión de Servicios Públicos finalmente le da el okey y esta tarde el Concejo lo aprueba en la sesión extraordinaria, el intendente podrá subir el boleto siempre acorde a un tope del 90 por ciento del valor que arroje el estudio de costos elaborado por el Ente de la Movilidad y al índice de variación salarial que arroja el Indec.

"Queremos que el intendente tenga la potestad, pero no habrá incremento de tarifas en el corto plazo. Estamos a la espera de los subsidios nacionales y provinciales y del boleto educativo gratuito, con la idea de que no incidan para no sufrir nuevos incrementos", había remarcado en su momento el secretario de Desarrollo Económico y Empleo del municipio, Sebastián Chale.

Más allá de lo que suceda con las facultades extraordinarias, la mirada también estará puesta en la aprobación del presupuesto 2020, algo que debatirá la comisión de Presupuesto esta mañana, y de lograr el okey allí, llegará esta tarde al recinto. La sesión está prevista para las 18.

La semana pasada, cuando el Ejecutivo envió el mensaje al Palacio Vasallo, el secretario de Hacienda había detallado que la herencia recibida de la gestión anterior es de un déficit de 3.860 millones de pesos, una deuda de 1.200 millones de pesos y un stock de deuda de 4.000 millones.

Para hacer frente a los gastos corrientes, el Ejecutivo propuso emitir Letras por 500 millones de pesos de deuda de corto plazo.

El mensaje del presupuesto también engloba un aumento de la tasa general de inmuebles (TGI) con un techo que estará fijado por el índice de inflación y una amplia moratoria para las deudas de Drei, tarifa de residuos y patentes (ver aparte).

Desde el Ejecutivo ya adelantaron que no se prevén aumentos del boleto durante

este mes y enero