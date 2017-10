El Concejo también pide duras sanciones

La oposición en el Concejo reclamó al Ejecutivo que aplique "duras sanciones" de comprobarse que detrás del hurto de energía hay un bar concesionado, asentado sobre espacios públicos de la ciudad.

El concejal Osvaldo Miatello, uno de los impulsores del proyecto que aprobó el cuerpo en la última sesión para que el Ejecutivo informe si hay bares de la costanera norte enganchados al alumbrado público, sostuvo que "no es una infracción menor", y de confirmarse "debería cesar la concesión".

En declaraciones a La Ocho, el edil local sostuvo que el municipio "fue informado por la Empresa Provincial de la Energía y por el Ministerio Público de la Acusación, porque se está ante la presunción de un delito. La Intendencia debe tener todos los datos necesarios para saber qué está pasando".

"Es de sentido común que cualquier negocio tiene que tener su servicio de energía. Y está en cláusulas expresas de la concesión que los clientes tienen que tener a su cargo la conexión de electricidad y agua, y a su vez tiene que estar autorizadas por las empresas prestatarias del servicio.

"De comprobarse esta irregularidad, esa concesión no puede seguir. No es una infracción menor. Hubo muchas denuncias de que muchos bares no entregan tickets fiscales.

"Eso pareciera un delito que corresponde a la Afip. En realidad, es así, pero también le corresponde al municipio porque son áreas concesionadas. No se puede hacer cualquier cosa. No se puede vender en negro, tener empleados en negro y no se puede robar energía", finalizó el edil.