El Concejo se planta ante los pedidos sobre edificios patrimoniales

Los concejales se plantaron y decidieron que no descatalogarán o permitirán modificaciones edilicias a propiedades definidas como de valor patrimonial si no pasan antes por el filtro del Ejecutivo. La frase más repetida entre los ediles de la comisión de Planeamiento fue que ellos "no son una alternativa a la oficina de Obras Particulares". Así lo definieron esta semana ante la creciente llegada de solicitudes de privados a través de las que, en su mayoría, pretenden efectuar demoliciones. Y también frente al incremento de las críticas por los proyectos que nuevamente despertaron polémica, como la construcción de torres sobre calle Corrientes.

Sólo entre los bulevares de Rosario existen unos 1.700 edificios incorporados al catálogo de sitios de valor patrimonial que gozan de distintos grados de protección. El documento, junto a la ordenanza que fija las políticas de preservación de estas construcciones, fue aprobado por el Concejo en 2008 y reemplazó al primer catálogo, de 2001, que contenía unas 2.400 edificaciones. A esto hay que sumarle una lista no menor por fuera de los que se definieron en el centro.

Crecimiento

"Veníamos con crecientes pedidos de descatalogación. En lugar de ir al Ejecutivo municipal, con el que hay que hacer un convenio, el particular va directamente al Concejo, pero nosotros no funcionamos como Obras Particulares", argumentó la concejala de Iniciativa Popular, Fernanda Gigliani, sobre la decisión que tomaron por unanimidad los integrantes de la comisión de Planeamiento y Urbanismo, de la que es su presidenta.

"Nosotros no podemos descatalogar sin argumentos técnicos de la propia área de Patrimonio de la Municipalidad", señaló y puso como ejemplo dos casos de personas que hicieron el recorrido de pasar primero por el Ejecutivo y ahora llegaron al Concejo. Ambas iniciativas serían aprobadas en el recinto la próxima semana. Una de ellas es una casona ubicada sobre Del Valle Iberlucea al 400 y que está dentro de un área de protección histórica. En este caso, se solicitó realizar algunas modificaciones.

Por su parte, el concejal socialista Horacio Ghirardi consideró: "Para no ponernos a discutir sobre cuestiones técnicas sobre las que no tenemos elementos, los privados que pretenden cambiar el estatus de sus propiedades deben dirigirse primero al Ejecutivo municipal" y añadió: "Es una forma de remarcar también el respeto al catálogo que oportunamente se realizó de forma muy rigurosa con especialistas. Y marcar que, si hay posibilidades de modificar una propiedad, se haya revalorado primero por el área de Patrimonio", agregó Ghirardi.

"La decisión que tomamos en la comisión es muy importante porque por fin se fija un criterio único para todos los casos que llegan al Concejo pidiendo descatalogaciones patrimoniales. Ahora vamos a ver si se respeta incluso para los grandes empresarios, como fue el caso del trámite de la Bolsa de Comercio, que logró retirar del catálogo su propiedad en un trámite exprés", apuntó el concejal de Ciudad Futura, Juan Monteverde.

La obra de Lattuca

El lunes 21 de mayo el grupo inversor interesado en desarrollar el proyecto inmobiliario de construcción de tres torres y un paseo público en una de las denominadas áreas de reserva (Corrientes y Córdoba) presentará sus argumentos en la comisión de Planeamiento del Concejo. La constructora Lattuca acordó los indicadores de construcción con el Ejecutivo en junio de 2017.