El Concejo repartió a alumnos un material pedagógico que tiene un suspicaz "error" contra Cristina

Entregó a estudiantes de escuelas rosarinas un anotador con una sopa de letras donde aparecía escrita la palabra "trola" en medio del nombre y apellido de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En el marco del ciclo "Alumnos en el Concejo", una actividad motorizada por el Concejo Municipal, no dejó de llamar la atención un material impreso que se entregó a cada estudiante con actividades educativas lúdicas. Una de ellas consistía en una sopa de letras donde debían encontrarse los nombres de distintos presidentes argentinos que gobernaron el país desde la recuperación de la democracia en 1983. Lo llamativo fue que en esa sopa aparecía escrita la palabra "trola" en medio del nombre y apellido de la ex presidenta y actual vice y titular del Senado nacional, Cristina Fernández de Kirchner.

El presunto error no pasó desapercibido para algunos padres de alumnos y hasta para los propios chicos. En una Argentina dominada por la grieta política, situaciones como estas generan las mil y una suspicacias. ¿Casualidad lamentable? Muy escasa probabilidad ¿Intencionalidad aparente? No hay pruebas, pero el margen de duda que deja este hecho es muy estrecho. Lo que nadie puede negar es que llama la atención que esto suceda en el máximo órgano democrático de la ciudad.

Pasaron varias semanas hasta que alumnos y padres detectaron el "detalle" en la sopa de letras. En esta actividad lúdica podía leerse: "Te invitamos a descubrir algunos de los presidentes democráticos de los últimos 40 años. Con un resaltador podés ir descubriendo los distintos nombres" y debajo la correspondiente sopa de letras.

imageconce.jpg El anotador que el Concejo repartió a alumnos de escuelas de Rosario.

Así, pueden halarse los nombres de Raúl Alfonsín, Eduardo Duhalde, Fernando de la Rúa, Mauricio Macri y Alberto Fernández, entre otros. Sin embargo, no dejó de llamar la forma en que apareció el nombre de la ex presidenta. La sopa de letras es en letra mayúscula de imprenta. Nombres y apellidos, en todos los casos, aparecen separados por letras que no forman palabras, sino expresiones ilegibles y carentes de significado. Excepto en el caso aludido donde se lee una continuidad: "CRISTINATROLAFERNÁNDEZ".

El Programa "Alumnos al Concejo" es una iniciativa es una iniciativa de visitas de alumnos de escuelas primarias y secundarias, aprobada en 1994 y que funciona bajo la órbita de la Dirección General de Educación, que también estuvo a cargo de la organización de la jornada.

Repudio

El hecho generó un fuerte repudio de la concejala peronista Marina Magnani: "El Concejo de Rosario bajo la presidencia de María Eugenia Schmuck entrega a las escuelas material pedagógico que dice Cristina trola Fernández. Presenté pedido de informes. Alguien debe dar una explicación".