El Concejo permitió el uso de monopatines eléctricos solamente con casco

“De ahora en adelante los usuarios de estos dispositivos estarán obligados a abandonar las veredas y circular por ciclovías y, si no las hubiera, por el carril derecho al igual que las bicicletas”, agregó Ghilotti, para quien “esta regulación es un importante paso hacia el nuevo esquema de movilidad que piensa para la ciudad. Una Rosario con ofertas multimodales para trasladarse, más cercana y amigable con el medio ambiente”.

Por su parte el concejal Lisandro Zeno manifestó: “Lo que buscamos es establecer normas y reglas claras, que las personas sepan por dónde se circula, a qué velocidad y con qué elementos de seguridad. Organizar la movilidad urbana para prevenir siniestros viales y anticiparnos”.

“El uso del monopatín es un beneficio para la ciudad. No hace ruido, no genera emisiones, no ocupa tanto espacio y favorece al tránsito. Apuntamos a una movilidad sustentable, y la movilidad eléctrica va por ese camino”, añadió Zeno.

En ese sentido también se expresó el actual diputado provincial, Gabriel Chumpitaz, quien en sus tiempos como concejal promovió esta regulación junto a Ghilotti, y sostuvo: “Es un importante avance para el ordenamiento de la micromovilidad, el siguiente paso es la promoción de vehículos sustentables como parte de un sistema integral, dinámico y flexible. Celebramos que un año después de su presentación el proyecto pueda transformarse en ordenanza”.