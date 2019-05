La comisión de Servicios Públicos del Concejo Municipal discutirá hoy el pedido de aumento de la tarifa de taxis bajo la amenaza de los choferes de interrumpir el servicio nocturno sino se destraba la cuestión. Pablo Javkin, titular de la comisión, admitió que una salida a este problema "es desdoblar el incremento para evitar un fuerte impacto en el bolsillo del usuario".

A su vez, Mario Cesca, representante de la Asociación de Titulares de Taxis Independientes, expresó a La Capital que está de acuerdo con la posibilidad de que el aumento se aplique en dos veces, pero aclaró que espera garantías para que la discusión por la tarifa no quede atrapada en los vaivenes electorales.

"Queremos un compromiso de los concejales para que esto no se diluya con la nueva conformación del Concejo. No queremos que los aumentos que se aprueben hoy no se apliquen porque se van los que se van y porque vienen los que vienen", manifestó.

Tarifa desfasada

El último estudio de costos que presentó el Ente de la Movilidad reveló que la tarifa presentaba un desfasaje de prácticamente un ciento por ciento. Ese informe ya está a consideración de los Concejales. Todo indica que ese número no será trasladado directamente al usuario y que aumento quedaría esta tarde en un 30 por ciento.

Esta mañana, en declaraciones al programa "Zysman 830"que se emite por La Ocho, el edil Pablo Javkin sostuvo que actualmente "hay una situación de emergencia debido a los aumentos de los combustibles e insumos".

En ese sentido, el legislador del Frente Progresista Cívico y Social sostuvo que "todas las otras variantes de costos del servicio se pueden analizar, pero lo que no se puede dejar de pensar en lo que han aumentado no sólo los combustibles, sino también los vehículos, los seguros, las cubiertas. Esos incrementos son inevitables y eso requiere hoy una respuesta para el funcionamiento del servicio", agregó.

"Entonces hay que ver la manera de atenuar el impacto de lo que podría ser un aumento"

"Más allá del cualquier decisión política, esta es una realidad objetiva y merece soluciones sin especulaciones. También hay que contemplar que la misma situación padecen los usuarios. Entonces hay que ver la manera de atenuar el impacto de lo que podría ser un aumento. Probablemente un buen camino sea desdoblar las tarifas, esperando que los indicadores económicos evolucionen bien de una vez", expresó.

Por el lado de los dueños de licencias, Cesca confirmó que representantes de los distintos sectores taxistas irán al Concejo Municipal para seguir el tratamiento en Servicios Públicos, y admitió que no le parecía mal un desdoblamiento del aumento. Sin embargo expresó algunas dudas que flotan en el sector que representa.

"Tenemos dos problemas con el desdoblamiento de tarifa. Por un lado, nos cuesta un montón modificar las tarifas de relojes. Antes tenían un mecanismo de relojería y era más simple. Ahora, los enchufan a una computadora y ese proceso nos cuesta como mil pesos modificar el relojes a valores de ahora. Si cada vez que hay un aumento vamos a estar modificando los relojes, terminamos gastando una fortuna", dijo Cesca.

Compromiso

"El otro problema fue tenemos es que en esta época electoral, si después se tiene que tratar otra vez la tarifa, nos vamos a encontrar con otros concejales. Los que se van no lo tratarían porque se van y los que vienen porque vienen, y así la cosa se va diluyendo y no lo sacamos más".

José Iantosca, de Catiltar, la otra entidad que agrupa a los dueños, manifestó hoy que espera un aumento "del 33 por ciento todo junto. La esperanza no la perdemos nunca, pero se ve que viene difícil el tema", y anticipó que si no hay aumento la prestación del servicio nocturno "caerá un 20 por ciento más".

"La situación de gastos es tremenda. Estamos trabajando a pérdida. Necesitamos seguir con la actividad, pero la mayoría lo hace a pérdida. Actualmente no tenemos ni el 30 por ciento trabajando de noche. Si no hay aumento o no hay una solución, la prestación de noche caerá a un 20 por ciento".