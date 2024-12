El Concejo debatirá este jueves el aumento de tarifa del 20% que piden los taxistas

Una vez más, el pedido de los taxistas para no terminar el año asfixiados económicamente se hace escuchar en el Concejo. Y esta vez, l a suba de un 20 por ciento solicitada por los titulares de licencias de taxis se tratará este jueves en la última sesión del año . El incremento se solicita como " paliativo " para no agigantar el desfasaje entre costos e ingresos. Si el Concejo toma la petición pública, el año en curso cerraría con un 70 por ciento de suba anual. Una problemática marcada por el debut de las nuevas aplicaciones habilitadas por el Ejecutivo, y la competencia desleal que ejercen las apps como Uber y Didi.

"Los autos siguen aumentando, el seguro también, se incrementó el GNC, es cierto que los precios no se disparan tanto como antes pero persiste el incremento. Y más allá de las aplicaciones ilegales como Uber y Didi no se puede trabajar con estos costos. Hemos logrado un punto intermedio entre quienes no veían bien una nueva suba y otros que pedían mayor porcentaje", destacó Iantosca.