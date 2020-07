En medio de la pandemia, el Concejo Municipal debate si entra en receso invernal o si mantiene su tarea legislativa en forma ininterrumpida.

Por lo pronto, la presidenta del cuerpo, María Eugenia Schmuck, aclaró que se seguirá sesionando en vacaciones y recalcó que los empleados no acudirán a sus puestos de trabajo de acuerdo a las licencias establecidas en el convenio laboral. "Estaremos abiertos y sesionando con el apoyo de indispensables, a quienes se les pagarán horas extras", explicó.

El cuerpo legislativo debería ingresar en receso entre el próximo 10 de julio y el 1º de agosto. Si embargo, el miércoles pasado se había aprobado en la comisión de Labor Parlamentaria que los ediles y edilas no se iban a tomar vacaciones, pero sí los empleados, a quienes "no se les puede negar el derecho al receso invernal", puntualizó Schmuck.

En tal sentido, dijo que "no habrá descanso para los concejales, pero sí para los empleados, porque el Concejo no dejó de trabajar nunca y estuvieron en sus puestos durante toda la cuarentena. Se va a sesionar a demanda, como se viene haciendo durante todo este tiempo tan particular", detalló.

La decisión de las autoridades del Palacio Vasallo se tomó luego de un encuentro con el gremio de los empleados municipales. "Les corresponden sus vacaciones y no se puede negar un derecho. Los ediles no paramos nunca y sesionamos en forma virtual. Los concejales no tendremos receso, los trabajadores sí. Y el Concejo obviamente estará abierto. Cuando se sesione se pagará a los indispensables las horas extras trabajadas en vacaciones", indicó Schmuck.

Sin embargo, dos bloques de la oposición alzaron su voz en contra de lo resuelto la semana pasada. Desde Juntos por el Cambio, la edila Germana Figueroa Casas propuso a través de un proyecto que el Vasallo mantenga su funcionamiento principalmente por la situación económica y la emergencia sanitaria.

"La ciudad tiene situaciones de emergencia en varios sentidos, por tanto el Concejo Municipal no debe entrar en receso", apuntó la concejala para especificar: "La emergencia sanitaria, las consecuencias económicas de la cuarentena, así como también el necesario seguimiento de las decisiones que se toman de manera excepcional, ameritan que el Concejo Municipal siga sesionando y tratando los temas prioritarios para nuestra ciudad".

Desde el kirchnerismo también hubo cuestionamientos. El proyecto presentado por la concejala Norma López y acompañado por sus compañeros de bancada, Eduardo Toniolli y Alejandra Gómez Sáenz, resuelve por única vez y en carácter excepcional, suspender el receso del mes de julio ante la emergencia social, alimentaria, sanitaria, financiera, de seguridad y económica declarada por ordenanza .

"En este momento no podemos darnos el lujo de suspender las actividades legislativas. Se requiere del máximo compromiso y el pleno funcionamiento de las instituciones públicas. Las concejalas y concejales tenemos la obligación de seguir con la actividad legislativa, con comisiones y sesiones semanales, con el objetivo de generar herramientas de ayuda y contención. No podemos relajarnos en este contexto de crisis", expresaron para advertir: "Es clara la necesidad de garantizar el mayor compromiso institucional de este cuerpo legislativo con la ciudad".

En relación a la decisión adoptada por Schmuck con el receso invernal decretado para los empleados del Concejo, López puntualizó: "Esto no tiene que ver con los trabajadores y trabajadoras del Concejo. El receso está pensado en acompañarlos incluso con la situación de niños y niñas a su cargo. Aquellos que hayan estado en el Palacio Vasallo a disposición del sostenimiento de las sesiones virtuales y las comisiones seguramente podrán acordar sus vacaciones, pero nosotros tenemos que estar al pie del cañón".