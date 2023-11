El Concejo analiza el pedido del autódromo para hacer dos nuevas carreras

El próximo martes la comisión de Gobierno del Concejo Municipal tendrá en su agenda un tema sensible: el pedido del Autódromo de Rosario para realizar dos nuevas carreras. La solicitud ingresó en septiembre pasado, para la realización de una fecha de las Categorías del Sur Santafesino el próximo 11 y 12 de noviembre y otra para las Categorías Agrupadas Federadas, el 8, 9 y 10 de diciembre. Por la falta de autorización, la primera de las competencias ya no podrá correrse.

L as autoridades del Autódromo de Rosario elevaron el 27 de septiembre el pedido al Concejo Municipal para que le autorice la posibilidad de ampliar su calendario de competencias. En la nota que lleva la firma del presidente del complejo, Claudio Días, se destaca que la pista de carreras pudo consolidarse como una plaza de referencia en los calendarios de diversas categorías.

Además, se adjunta la solicitud de las Categorías Agrupadas Federadas para la celebración del Premio Coronación. "Año a año fuimos consolidando el gran premio, siendo ya una tradición cerrar el año coronando los campeones de cada una de nuestras categorías en Rosario", señala el escrito. La competencia está prevista para el próximo 8, 9 y 10 de diciembre.

En el Concejo

El pedido está en el temario de la comisión de Gobierno desde hace poco más de un mes. Sin embargo, no se avanzó en su tratamiento. Desde la comisión aseguraron que este martes se analizará "en qué estado se encuentra la necesidad del autódromo" ya que sus autoridades "no reiteraron la urgencia",

Por lo pronto, indicaron, la fecha del próximo fin de semana no está autorizada. "Cuando el autódromo pide los permisos, espera la definición del Concejo. En este caso no hemos discutido el tema, ni hubo reiteración de urgencia, por lo que no habrá carrera", explicó la la misma fuente del legislativo local.

Por ordenanza, en el predio automovilístico se pueden realizar hasta cinco competencias al año, una por mes. Pero normalmente se autorizan fechas adicionales. El año pasado fue una, este año la pretensión de las autoridades del complejo eran dos competencias.

De acuerdo a la ordenanza Nº 9487, que regula la realización de actividades deportivas, sociales y comerciales en el autódromo, hasta el 31 de diciembre del año próximo, se podrán efectuar como máximo cinco reuniones anuales de categorías homologadas, nacionales o zonales, impulsadas por la Comisión Deportiva Automovilística dependiente del Automóvil Club Argentino, o la Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo, la Asociación de Corredores de Turismo Carretera o la Autoridad Deportiva Nacional que en el futuro la reemplace.

Cada una de dichas competencias incluirá las instancias de pruebas, series clasificatorias y finales, y deberán llevarse a cabo exclusivamente los días viernes, sábados y domingos en el horario comprendido entre las 09.30 y 18.30. La norma destaca que "la autorización establecida en el párrafo anterior podrá ampliarse a una reunión más anual siempre que fuera acordada entre el Autódromo y cualquier organismo automovilístico internacional".

Una larga historia

La ordenanza es consecuencia del conflicto judicial que tiene enfrentados al complejo deportivo y a un grupo de vecinos de la zona noroeste de la ciudad. En septiembre de 2011, el juzgado de 1ª Instancia Civil y Comercial de la 2ª Nominación, a cargo de Luis Ramunno, dispuso la suspensión de las competencias deportivas por incumplimiento de las obras de mitigación que fueron ordenadas por el Fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial.

El municipio interpuso una apelación, por considerar que no está probado en el expediente que las obras ya ejecutadas sean insuficientes para evitar la expansión sonora.

Desde el Concejo municipal intervinieron en la situación y lograron un acuerdo extrajudicial entre los vecinos y el autódromo para poder mantener competencias de forma esporádica. El acuerdo, del que el Concejo es garante, es para que se puedan realizar cinco competencias anuales.

En el mientras tanto, el municipio debía comenzar a reforzar las obras de insonorización en la pista para reducir al máximo posible el impacto sonoro que generan las carreras de autos.