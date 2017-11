El Cirque Soleil también estuvo presente en la Gala de La Capital

Embed

En una noche a puro festejo, el prestigioso Cirque du Soleil también estuvo presente en la fiesta de Gala del 150 aniversario del diarioEl tradicional Circo, que recorre el mundo con diversos espectáculos, también realizó una coreo en el salón Metroppolitano, en la que uno de los artistas relevantes hizo las delicias de la noche y dejó a los asistentes al evento con muestra de asombro y admiración.En febrero próximo, el Cirque du Soleil actuará por primera vez en Rosario con el espectáculo "Amaluma", que "elevará tu espíritu y llevará tu corazón a lugares que jamás has visitado", tal como presentan ellos el evento.Será en el autódromo municipal y significará el punto inicial de la gira que cumplirá en la Argentina, un privilegio que hará que los rosarinos disfruten antes que nadie en el país, entre dos y tres semanas, del nuevo show itinerante con el que la prestigiosa compañía canadiense vuelve a la ruta.El Cirque Du Soleil que este año hizo en Buenos Aires y Córdoba un homenaje a Gustavo Serati y Soda Estereo con el espectáculo el "SEP7IMO DIA", que lleva a la reconocida banda argentina al nivel de las afamadas producciones de la compañía canadiense inspiradas en la vida y la obra de íconos de la música, tales como The Beatles Love y Michael Jackson The Immortal World Tour y One.Cirque du Soleil es una compañía canadiense de entretenimiento, la cual se describe a sí misma como un «montaje dramático de artes circenses y esparcimiento callejero», ​ y cuya sede se encuentra en Quebec, Canadá.