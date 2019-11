Sólo en 2018 el Centro de Salud de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) sumó más de 800 nuevos usuarios y en las más de 10 mil consultas que se atienden al año, la salud sexual integral es parte de la demanda. Tal es así que entre 2015 y 2019 se entregaron más de 6.700 cajas de anticonceptivos orales, a lo que se suman consultas sobre enfermedades de transmisión sexual e incluso el abordaje de situaciones de violencia a los que hubo que dar respuesta, detalló el secretario de Bienestar de Universidad, Ignacio Mangiamelli.

La apuesta para el 2020, junto a la recién creada Secretaría de Género y Sexualidades, es poner en marcha un servicio de consejería específico que atienda diariamente y sin turno previo. Para eso, ya comenzó la formación de los equipos con la participación del coordinador de Salud Sexual y Reproductiva del municipio, Daniel Teppaz (ver aparte).

La asistencia gratuita a alumnos de las 12 facultades de la UNR que no tienen cobertura médica tiene algo más de una década y más allá de los traslados, que el año pasado lo llevaron a funcionar en el edificio de Alvear al 700, el espacio viene sumando pacientes.

Con un promedio de 10 mil consultas anuales, sólo a septiembre de 2018, el espacio sumó 843 ingresos, y en ese marco la salud sexual integral viene siendo un aspecto que se acrecienta en demanda.

El secretario de Bienestar indicó que "este tipo de consultas empezaron a aparecer al sancionarse los protocolos de atención en violencia de género. Abordamos varios casos de este tipo, dos más complejos y otros en menor medida, pero a los que hubo que dar respuesta incluso articulando con otros niveles del Estado, como el municipio".

La responsable del Area Salud de la UNR, Dolores Marc, coincidió en la demanda y agregó que "las enfermedades de transmisión sexual" son otro de los aspectos de las consultas que reciben. Es que con un promedio de 1.500 cajas de anticonceptivos orales entregadas al año, además de preservativos, 455 Papanicolau realizados en 2018 y unos 500 testeos de enfermedades de transmisión sexual, incluidas el VIH, la salud sexual de los alumnos viene marcando un eje en la agenda.

Un espacio y tres ejes

Con el inicio de la nueva gestión en la UNR y fundamentalmente la incorporación de la Secretaría de Género y Sexualidades en el organigrama, Mangiamelli consideró fundamental "poder expresar en su máxima potencia el área de asistencia de la salud sexual integral".

La responsable de ese espacio, Florencia Rovetto, indicó que la apuesta es poner a funcionar el espacio específico con el inicio del 2020, y detalló que se abordarán tres ejes: los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, enfermedades de transmisión sexual, y la salud diversa y trans.

El primer paso, en el que ya se está trabajando, es "un relevamiento de las demandas actuales, así como del tipo de población que consulta, lo que permitirá mayor claridad sobre cuáles son las áreas que deben reforzarse y trabajar con los equipos en el marco de la ley Micaela, para brindar las herramientas para este el desafío", detalló el Mangiamelli.

En ese proceso, la experiencia de la Secretaría de Salud de la Municipalidad ya se viene sumando en la formación y fortalecimiento de los equipos médicos, profesionales y no profesionales a través del coordinador del área. "Es importante convocarlo desde el inicio para la construcción del servicio", recalcó Rovetto, y destacó que "se trata de una consejería inédita tanto en la UNR como en el resto de las Universidades del país".

Salir a buscar

La responsable del Area Salud de la Universidad consideró que el desafío es dar respuesta a las inquietudes, pero sobre todo remarcó la necesidad "de salir a buscar a los alumnos".

Marc apuntó que "la idea es atraer a los que tienen necesidades en este sentido, pero además a los muchos que incluso no saben o no se animan a acercarse al centro, porque son muchos los alumnos que no tienen obra social y que se atienden en la red pública de salud".