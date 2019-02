El Centro Municipal de Distrito Oeste cumple hoy 20 años

La descentralización en Rosario ya entró en la edad de la madurez. Lleva un recorrido de más de dos décadas. Y, quizás, el mayor exponente de esta afirmación sea el Centro Municipal de Distrito Oeste Felipe Moré, que hace 20 años se convirtió en el segundo espacio municipal en atender las necesidades y pedidos de todos los vecinos, y en el primero en ser construido especialmente para cumplir con estas funciones. En ese contexto, hoy el minimunicipio que está enclavado en Presidente Perón al 4600 festeja su vigésimo aniversario junto a empleados y vecinos.

El levantamiento de los cimientos del Centro Municipal significó, además de la cercanía a los vecinos de los barrios que se encuentran en sus inmediaciones, una destacable renovación urbana del área.

"Me acuerdo de la alegría de la gente el día de la inauguración del distrito. Quiero felicitar por los 20 años de descentralización del Estado y también por pensar en los nuevos desafíos que están por venir. Los que están hoy ahí son muy importantes, porque un edificio maravilloso no tendría sentido si no estuviera lleno de proyectos, de vida, de vecinos y vecinas que nos dejan y nos dejarán un mensaje de futuro", afirmó Fein.

Por su parte, el secretario General de la Municipalidad, Gustavo Zignago, explicó que el distrito se convirtió en un emblema para la política pública y que su ubicación transformó la zona con grandes hitos urbanos como la apertura de avenidas, la modificación de sus entornos, la construcción de espacios públicos, la mejora de la movilidad y la conectividad en la ciudad y construyó una referencia social de transcendencia.

"Este lugar constituye un espacio de encuentro donde junto a los vecinos, la gestión municipal dialoga y todos los días construye ciudadanía", sentenció Zignago.

"El distrito es parte de nuestra ciudad, en el oeste viven 150 mil personas, hay 102 mil que todos los años pasan a hacer su trámite. Eso marca la magnitud de la importancia de esta política pública. Y más allá de lo administrativo, es símbolo de una escucha cercana", dijo el director del Distrito Oeste, Ignacio Gómez.

Actividades

Hoy está previsto que sea una mañana distinta en el Distrito, que con su construcción integró un importante sector de la ciudad con el área central y el río.

Durante la jornada se realizarán distintas actividades para el personal y para vecinos. Desde temprano la explanada del minimunicipio albergará una feria de salud, una muestra de productos realizados por emprendedores y dispositivos del área de movilidad, donde podrán personalizar la tarjeta Movi e inscribirse al sistema Mi Bici Tu Bici.

Además, sobre el mediodía se realizará un acto protocolar del cual participará el personal del centro de distrito. En el mismo serán distinguidos los empleados que prestan sus servicios desde que el CMD abrió sus puertas.

En este marco, el viernes se realizará un importante festejo barrial. Desde las 20, se llevará a cabo un carnaval en la plaza seca del CMD. Durante el mismo se presentarán la comparsa Rekebra y la banda Naoma.