El lema “Educación Sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir” que levantaron como bandera se hizo carne y en 2018, con el primer debate legislativo, explotó masivamente en las calles donde mujeres, jóvenes y adolescentes, trans e identidades no binares se plantaron en el reclamo al Estado para que se haga cargo de una práctica que existe y que se transforma no solo en problema de salud pública y acceso a los derechos sexuales y reproductivos (y no reproductivos) de las personas gestantes, sino en muertes evitables. Porque las mujeres abortaron y y abortan. Abortan pese a la penalización que sostiene el Código Penal desde 1921 y el propio Ministerio de Salud de la Nación estima que anualmente se producen entre 350 mil y 400 mil abortos. Siguieron abortando cuando tras la media sanción de los diputados en agosto de 2018 el Senado le dijo no al proyecto de ley de la Campaña Nacional que se había debatido por primera vez. Y seguirán abortando si vuelven a rechazarlo dos años después. El aborto existe y causó la muerte de 3 mil mujeres en la Argentina solo desde 1983 a esta parte.