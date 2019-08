Al estado. Los servicios que no presta El Cacique están a cargo de Movi.

Al estado. Los servicios que no presta El Cacique están a cargo de Movi.

En el marco de los aumentos anunciados ayer por la Secretaría de Transporte y Movilidad del municipio, la titular del área, Mónica Alvarado, negó versiones que indicaban un abandono de la concesión por parte de la empresa mendocina El Cacique, pero admitió que en la actualidad no explota todas las líneas adjudicadas en la licitación. “El planteo es que no se pueden hacer nuevas inversiones”, justificó la funcionaria. La operadora tomó parte de la empresa La Mixta y le resta asumir casi un 10 por ciento de las líneas, que ahora están en manos de la estatal Movi.

Junto a la histórica Rosario Bus, la firma de capitales mendocinos desembarcó en la ciudad para la nueva licitación, en la que contemplaban dos jugadores privados junto a la estatal Movi.

“El Cacique es la nueva operadora en Rosario. No tiene el ciento por ciento de las líneas de acuerdo a pliego, pero ha comenzado en enero y en marzo e incorporó unidades. Ante l situación actual, el planteo es que no se pueden hacer más inversiones en un escenario difícil para nuevos desembolsos, no sólo por el valor de las unidades, sino por la tasa de interés. Falta una parte de la inversión los colectivos que tenía que tomar”, admitió Alvarado al precisar que la adjudicataria absorbió las líneas que pertenecían a La Mixta (representa el 20 por ciento de la flota), pero aclaró que “falta entre un 7 y un 10 por ciento de los coches”.

En la actualidad esos servicios están a cargo la estatal Movi. “Estamos en un escenario cambiante a nivel nacional, con fluctuaciones continuas en las que se modifican las políticas, se quitan subsidios al gasoil, se libera el precio, luego se congela. Lo cierto es que estos aportes rigen hasta el 31 de diciembre y no se pueden proyectar los subsidios de provincia y Nación después de esa fecha. Quizás a partir del 27 de octubre se pueda saber hacia donde va el país”, cerró Alvarado.

Tras repasar las asimetrías históricas en materia de aportes de Nación hacia el interior del país, y subrayar que, pese a ello, desde Rosario se apostó a la renovación de unidades y refugios mientras gran parte del resto de las metrópolis atraviesan paros y conflictos, la funcionaria no dudó en señalar que el local es uno de los mejores sistemas de transporte de la Argentina. “Vienen de muchas ciudades a ver cómo se gestiona el transporte rosarino, en un escenario nacional que pone límites, pero donde la mejor calificación es la que nos hacen nuestros propios usuarios”.

Cabe recordar que el Observatorio Social del Transporte, vinculado al concejal justicialista Eduardo Toniolli, realizó el 31 de julio en la esquina de Laprida y Santa Fe un sondeo de frecuencias que involucró a 24 líneas. Allí se concluyó que las empresas El Cacique y Rosario Bus prestaron menos servicios que los declarados en la grilla oficial vigente del Ente de la Movilidad (un 9,4% y un 4,1% menos respectivamente).

Toniolli subrayó que de las nueve líneas que más vueltas recortaron entre 2016 y 2019, entre 4 y 20 vueltas, pertenecen a Rosario Bus. Además, las esperas en parada llegaron en los casos más extremos a más de 40 minutos en horario pico en las líneas 112 Roja, 122 Roja, 126 Roja, y 126 Negra, todas operadas por El Cacique.