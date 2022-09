El boliche como ámbito de inclusión: una tradición que ya lleva 30 años

"Este domingo te esperamos para bailar". Con ese simple mensaje, la fundación Segunda Etapa -que trabaja desde 1993 en la integración de los jóvenes con discapacidad- invita a una actividad que, aseguran, es inédita en el país. "En esa época vimos que no había un lugar para que puedan recrearse, que pudieran hacer lo que hacían sus hermanos, sus primos o sus amigos. Fue entonces que nos cruzamos con un grupo de jóvenes que en ese momento manejaban el boliche Varela. Así empezó todo y domingo por medio los jóvenes con discapacidad tienen la oportunidad de ir al boliche, algo que en otros lugares del país no pasa, porque sólo existen los como si, es decir espacios donde se simula que es un boliche, pero no lo es", cuenta orgullosa Alicia Coppo, perteneciente a Segunda Etapa.