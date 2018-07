El barrio República de la Sexta empezó su transformación

El municipio y la provincia profundizaron las acciones en República de la Sexta. Con la "Carpa de Vacaciones de Invierno", el Estado local y el gobierno de Santa Fe intensifican su presencia en el barrio que será escenario de una significativa transformación urbana.

Días atrás se instaló en la plaza de Riobamba y Esmeralda un espacio que durante la primera semana del receso escolar funcionó con múltiples propuestas culturales y recreativas para niños, jóvenes y adultos del barrio.

Votada por vecinos del distrito centro en el Presupuesto Participativo 2018, la Carpa fue inaugurada en la plaza de Riobamba y Esmeralda el pasado martes con gran participación popular.

El dispositivo propone dispositivos lúdicos, educativos, de inclusión y de derechos, con clases y talleres de economía solidaria, ajedrez, cine y fotografía, música, capoeira, street dance y espectáculos para los más chicos y también para toda la familia.

La propuesta se inserta en la transformación que el municipio y la provincia impulsan en la zona y que beneficiará tanto al barrio como a todo el Centro Universitario y su entorno, y que permitirá el ordenamiento urbano de la zona, el desarrollo de una nueva avenida y la construcción de más de 300 viviendas, entre otras obras previstas que demandarán una inversión de mil millones de pesos.

El proyecto se encuentra en etapa licitatoria y de las 13 familias asentadas en dos de los terrenos donde se construirán las viviendas, siete ya fueron relocalizadas.

Esto permitió el inicio de las tareas preliminares necesarias para la edificación de las nuevas unidades, entre ellas tareas de movimiento de suelo y medición de terrenos, limpieza de ambos predios y colocación de cercos perimetrales.

Desde la Carpa, con el show de Purple House detrás y muchísimos chicos bailando, María Fleitas festejó la iniciativa. "Es buenísimo porque están participando todos los chicos del barrio. Muchos de ellos van al espacio donde yo trabajo, y también vienen mis hijos, de hecho el más grande tiene 22 años y es un cantante reconocido en el barrio, se llama Alejandro Martínez", contó.

"Esto viene bien para los chicos, para sacarlos de la calle que es lo más importante. Uno pelea por eso, para que no estén desocupados, que estén entretenidos haciendo cosas. Dos de mis hijos varones todavía son chicos y no me gustaría que hagan cosas que no están bien", reconoció María.

En relación al proyecto de urbanización de La Sexta, recordó: "Desde antes que yo llegara al barrio que existe ese proyecto", a la par que expresó su beneplácito por la propuesta. "Ojalá lo hagan. Nos va a favorecer a todos, de esa forma va a ser un barrio, ¡un buen barrio!, porque aquella casa humilde se va a convertir en una vivienda, con un baño como la gente, una cocina, o para estar caliente", concluyó la mujer que vive frente al terreno donde se construirán las nuevas viviendas.