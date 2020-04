El Banco Mundial aprobó un crédito que se destinará a la emergencia sanitaria

El directorio del Banco Mundial aprobó ayer un préstamo de emergencia por u$s 35 millones para la Argentina destinado a la compra de insumos y equipos médicos para el sistema de salud a los efectos de combatir los efectos de la pandemia de coronavirus.

"El financiamiento forma parte de un paquete de hasta u$s 14.000 millones de apoyo inmediato del Banco Mundial, para los países que deben hacer frente a los impactos sanitarios y económicos de este brote mundial", informó el organismo internacional en un comunicado.

"El proyecto acompaña la implementación del plan integral de preparación y respuesta frente al Covid-19, en particular la provisión de suministros específicos y apoyo logístico al sistema de salud para la contención de la pandemia, así como la mitigación de sus efectos, incluido el tratamiento adecuado para minimizar la morbilidad y mortalidad", explicó el Banco Mundial.

El ministro de Salud, Ginés González García, señaló: "Con estos recursos continuaremos reforzando la calidad de respuesta del sistema de salud, apoyando a las provincias, y con la entrega de equipamiento médico para lograr equidad en el acceso para todos los argentinos".

A su vez, el director del Banco Mundial para Argentina, Paraguay y Uruguay, Jordan Schwartz, dijo que "son tiempos difíciles para todos, pero especialmente para los más pobres".

"Trabajamos rápidamente para que la Argentina pueda contar con los recursos que necesita para fortalecer su capacidad de respuesta sanitaria y limitar así los impactos sociales y económicos de esta pandemia", agregó Schwartz.

Los fondos proporcionados por el Banco Mundial serán destinados a mejorar la infraestructura de los laboratorios para asegurar la detección temprana y la localización y trazabilidad de los casos. También se prevé la adquisición de insumos médicos y equipos para la protección del personal de salud, así como la mejora y ampliación de los servicios de terapia intensiva.

Según informó el Banco Mundial, el financiamiento del Proyecto de Respuesta Urgente para enfrentar los efectos de la pandemia es de margen variable, reembolsable en 32 años y tiene un período de gracia de 7 años.

El desembolso de u$s 35 millones anunciado ayer se suma a otros planes que el Banco Mundial mantiene con la Argentina. El 25 de marzo pasado, se había anunciado la aprobación de otro apoyo crediticio del Banco Mundial para la Argentina. En ese caso, se trató de u$s 300 millones que serán usados para reforzar los programas sociales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés). En particular, la ayuda financiera se destinará al Proyecto de Protección de Niños y Jóvenes de la Ansés para garantizar la inclusión de 350.000 niños que no son alcanzados por la Asignación Universal por Hijo (AUH).

El préstamo se sumó a dos operaciones vigentes con el organismo por un total de u$s 1.350 millones que tiene como destino la ampliación de la cobertura de la AUH. En esa oportunidad, el organismo multilateral explicó que los desembolsos se harán en dos cuotas. Una se desembolsará este año, por u$s 165 millones, y otra de u$s 135 millones, a ser desembolsada durante 2021.

Ese anuncio se formalizó a través de una videoconferencia entre el director gerente de Operaciones del Banco Mundial, Axel van Trotsenburg, y el presidente Alberto Fernández, quien estuvo acompañado en la Quinta de Olivos por el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz. "El mundo financiero tiene una cuota de humanidad y lo celebro", señaló el primer mandatario.