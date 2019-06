El ayudante del gasista "no tuvo nada que ver con la explosión"

La defensora pública oficial, Florencia Chaumet, quien patrocina al ayudante del gasista, Pablo Miño, dijo ayer que la acusación contra su defendido "fue aventurada. Se lo acusó de ser un eslabón de una cadena de responsabilidades. Haber causado la explosión y escaparse. El no toco nada en el gabinete de gas y no tuvo nada que ver con esta tragedia", aseguró.

La defensora también realizó ayer su alegato de cierre y pidió la absolución de Miño. Explicó que "para causar un estrago culposo es necesario hacer algo, y Miño no hizo nada".

Así, recordó lo dicho por una testigo, que aseguró haberlo visto en la entrada del edificio "pero no trabajando en el gabinete".

También trajo a colación los testimonios del portero del edificio y de un joven que estaba trabajando en un inmueble situado en frente del complejo siniestrado. "Ambos dijeron que lo vieron bajar las herramientas. Ese era su trabajo, llevar y alcanzar las herramientas. No tenía otro conocimiento", puntualizó.

Luego recordó que Miño trabajaba en la fábrica de electrodomésticos Liliana y que había empezado a trabajar con García como una changa. "En 2013 tenía 29 años y tres hijos. No pudo hacer estudios secundarios porque salió a trabajar. Era de una familia humilde. Miño no salió a delinquir, trabajaba todo el día", señaló.

También recordó que el joven no huyó del lugar. "Los videos lo muestran en la esquina de Oroño cortando el tránsito. El disminuyó el riesgo, contribuyó a que el daño no fuera mayor", indicó.

Así, y tras recordar que desde ese día su defendido "no puede dormir y no pudo seguir el tratamiento psicológico porque no podía pagarlo", remarcó: "Hoy las víctimas de esta tragedia piden Justicia. ¿Esta es la Justicia que les vamos a dar?, ¿condenar al ayudante del gasista? Esperemos que no se corte el hilo por lo más fino".