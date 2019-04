La interna del Frente Progresista en Rosario está en estado de ebullición. Cruje. Arde al ritmo de las encuestas en donde los precandidatos a intendentes por este sector, Pablo Javkin y Verónica Irizar, no se sacan mucha ventaja.

Si el primero logra imponerse, situación que ya no es descabellada a juzgar por los últimos sondeos, entonces el mensaje será duro hacia el interior de la coalición política con 13 años de historia en la provincia. Tal vez duro no sea el término adecuado y el que más se adapte a la situación sea el de "aleccionador".

¿Acaso será el 13 el año en el que el socialismo deba escuchar algo más a sus aliados y no intentar imponer siempre sus candidatos en cargos del Ejecutivo? Todo está por verse y Javkin podría ser quien baje algunos egos.

Por su parte, la radical María Eugenia Schmuck encabeza la lista de precandidatos a concejales alineados con Javkin y espera el turno para también hacer oír su voz dentro de la coalición.

Si el otrora aliado de Lilita Carrió se impone en esta interna, estas voces tendrán más peso en el Frente. Schmuck espera desde hace cuatro años el momento para facturar que tanto ella como Javkin fueron claves en la campaña que le permitió a Mónica Fein (por escaso margen) obtener su reelección en la Intendencia en 2015.

Es que luego de que los dos radicales caminaran la ciudad junto a los candidatos socialistas y lograran torcer un destino que llevaba a la victoria de la por entonces candidata a intendenta por Cambiemos, Anita Martínez, la respuesta no fue la esperada.

Tras esa gesta electoral, Schmuck pretendía ser presidenta del Concejo, pero el socialismo apoyó a la por entonces aliada Daniela León, por estos días primera precandidata a concejal por una de las listas que presenta Cambiemos.

Cuatro años después, el mapa electoral ha cambiado drásticamente. Hoy el socialismo apoya abiertamente a Irizar y ha puesto a todo su aparato político a trabajar para instalar su figura. No obstante, con menos recursos pero un conocimiento por parte del electorado mucho más instalado, Javkin desanda día a día el camino que podría llevarlo a ganar la compulsa.

Si esa realidad se plasma, entonces, por primera vez en 30 años de gobierno, el socialismo deberá amoldarse a la nueva coyuntura de su frente electoral y llevará un candidato a intendente no socialista.

No son pocos los que tendrán que bajarse algunos escalones del ego y aceptar otras miradas. De eso se trata, de la famosa frase "articular consensos" pero llevada a la práctica en el seno de la coalición gobernante.

La oposición

Mientras tanto, por el lado de la oposición las cosas no son tan simples. En Cambiemos, Roy López Molina tiene serias dificultades para frenar la fuga de votos que tracciona la hasta ahora desacertada política económica y social del gobierno nacional.

Si bien las figuras más importantes del macrismo llegaron en los últimos días a Rosario para caminar los barrios a su lado (Horacio Rodríguez Larreta, Rogelio Frigerio y Patricia Bullrich), la acción no logra mover el amperímetro en las encuestas. Y el veterano de la política Jorge Boasso, conocedor de muchas contiendas y su rival en la interna de este espacio en la candidatura a intendente, se frota las manos y escala posiciones con un discurso preciso y basado en años de labor legislativa.

En el peronismo, en tanto, la figura de Roberto Sukerman se acrecienta. Si bien el actual concejal no disputa internas, ya que el sector lleva sólo su candidatura al cargo de intendente, las encuestas lo muestran bien posicionado. No obstante, hay que considerar que el kirchnerismo históricamente no ha logrado hacer buen pie por estas tierras. Tal vez el ex titular de la Ansés local y abogado constitucionalista logre torcer ese destino.

Algo es seguro, a dos semanas de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso) todos los frentes están abiertos y ningún candidato tiene más del 30 por ciento de intención de voto. Todo un signo.