El acompañamiento de los familiares

Los jóvenes que a lo largo de los últimos años murieron víctimas de la violencia institucional también estarán presentes, a través de sus familias y de los afiches con sus caras. "Vamos a llevar el recuerdo de los pibes asesinados por la policía, pero fundamentalmente acompañamos a estos jóvenes para que puedan caminar las calles, apropiarse de ellas y visibilizarse, porque ellos son los protagonistas", dijo Erica Espinoza.

Ella es la prima de David Campos, el joven que en junio del año pasado fue acribillado junto a su amigo Emanuel arriba de un Volkswagen Up, luego de haber sido perseguidos por policías durante más de media hora. El hecho se produjo en Callao al 5700, y aún se encuentra en etapa investigativa.

"A los nuestros no los recuperamos más, pero tenemos que acompañar a todos estos jóvenes que son protagonistas y que diario, en sus barrios son tan perseguidos y vulnerados por la policía que quedan presos en sus propios territorios", afirmó la mujer.

"Los relatos de los jóvenes son terribles —continuó—. No pueden venir al centro porque para entrar a un negocio les exigen mostrar el dinero para poder comprar; si no, no les permiten el ingreso; no quieren venir porque la policía los sigue y los hostiga, y si los ven de gorra y bermudas, los paran a cada rato".

Por eso, los familiares acompañarán "para que los jóvenes puedan acceder a los derechos que todos tienen y que sepan que la ciudad es todos".