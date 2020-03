Carlos Varela, abogado del empresario gastronómico Roberto Dutra, detenido por violar 15 veces la cuarentena, afirmó que su cliente “no cometió ningún delito” porque su trabajo está exceptuado de los alcances del decreto que impuso el aislamiento social, y aseguró que la Fiscalía “no comprende los alcances” de esa normativa nacional.

“Se ha dicho que la conducta de Dutra atenta contra la salud pública. Lo que atentaría contra la salud pública es que Dutra no circule. Porque si Dutra no circula hay quince mil raciones diarias de alimentos que no llegarían a los hospitales y sanatorios”, remarcó el abogado del empresario gastronómico.

Varela ratificó que hoy su cliente permanece detenido en una seccional 5ª y que la audiencia imputativa donde se analizará su caso se realizará mañana en el Centro de Justicia Penal.

Dutra fue demorado ayer al mediodía a casi veinticuatro horas de ser dejado en libertad bajo fianza de un millón de pesos por quebrantar en varias ocasiones la carentena.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana”, de LT8, el abogado remarcó: “Mi cliente quedó detenido por disposición del fiscal Ponce Asahad. Hubo un malentendido o un error del Ministerio Público de la Acusación en cuanto a los alcances que tienen las excepciones que menciona el decreto presidencial que estableció el aislamiento”.

“La Fiscalía considera que Dutra no está alcanzado por esas excepciones. Eso no es así. Nuestro cliente tiene una empresa alimenticia, Catering Gourmert, que abastece a hospitales y sanatorios de la ciudad. Entonces, esas empresas entrarían en dos de los casos previstos para poder circular: provee alimentos y está vinculada a al área de la salud”, remarcó Varela.

El abogado hizo una aclaración con respecto a la situación judicial que enfrentaba Dutra desde el domingo. “Dutra no tenía arresto domiciliario. Eso es algo que circuló como información y predispone a la gente a seguir malinterpretando la conducta de Dutra. El domingo nuestro cliente recuperó la libertad a través del pago de una fianza de un millón de pesos y quedó en la misma situación que cualquier ciudadano, con las limitaciones que tenemos todos a partir de la cuarentena”.

No obstante, Varela insistió en que su cliente “por su actividad está exceptuado de cumplir con el aislamiento. No se discutió en cuanto si la fiscalía tenía razón en cuanto a la acusación que formulaba. El domingo hubo un acuerdo en que no iba a quedar detenido sino que recuperaba la libertad a través de la fianza. La imputación la íbamos a discutir más adelante. Dutra recuperó la libertad; volvió a estar en la misma condición de cualquier ciudadano y circuló pero por cuestiones laborales”.

“Los empleados de la empresa de Dutra están circulando por la ciudad. Utilizan la misma autorización de Dutra, concedida con la firma del mismo. Estas personas fueron paradas en la calle por la policía. El personal policial ha visto esas autorizaciones y dejó circular a esos empleados”, afirmó.

“Cuando un empresario tiene la razón para seguir manteniendo su empresa lo seguirá haciendo. Cuatrocientas personas autorizadas por Dutra circulan. Dutra, el dueño de esa empresa y quien brinda las autorizaciones, no puede circular”.

