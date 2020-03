El 95 por ciento de los clubes de Rosario ya cerró sus puertas

En el contexto del avance del coronavirus y la implementación de medidas que minimicen el riesgo de contagio, en Rosario el 95 por ciento de los clubes ya cerraron sus puertas para evitar la aglomeración y circulación de personas.

El total registrado es de 375 instituciones, y los que aún no pusieron el candado en la reja son solo unos 10. El grueso de los cierres se dieron en los primeros días de la semana, y se espera que se sumen más en las próximas jornadas.

Además de Newell's y Central, que sólo reciben socios y tienen algunas tiendas abiertas, entre ellos se cuentan Provincial, Jockey Club, Náutico Avellaneda, Tiro Federal, Argentino, Central Córdoba, Gimnasia y Esgrima, Regatas, Old Resian, Plaza Jewell, Duendes y Logaritmo. Los más grandes conservan la administración disponible para trámites.

Los que han decidido no cerrar es porque tienen abierto concesiones privadas, como buffets, gimnasio o pileta. Pero la mayoría, incluidos todos los clubes de fútbol infantil, suspendió todas las actividades. Algunos pocos como El Luchador o el Federal siguen abiertos, pero piden a los socios que solo vayan los que tienen prácticas deportivas, para evitar amuchamientos.

Desde la Red de Clubes Rosario, que representa a unas 140 instituciones sociales y deportivas, se quejaron por la falta de una decisión estatal para que todos cierren las puertas. Es que Nación aún no ha comunicado una decisión al respecto, y la provincia y el municipio están, para no cometer errores, replicando casi al pie de la letra todo lo que se dicta desde la Casa Rosada.

"Nos preocupa que nadie, de ningún estamento nacional, provincial o municipal, salga a decretar el cierre. Lo dejan al azar, y como no hay clases, los padres llevan a los pibes a los clubes, se comen un asado. Entonces los dirigentes toman una determinación y los socios se la agarran con ellos", opinó Jeremías Salvo, presidente de la red.

Conciencia social

Para Salvo, se trata de "un tema de conciencia social y salud pública. Lo lógico sería que estén cerrados porque hay que cuidar a los socios y las socias".

Sin embargo, la decisión no está exenta de inconvenientes. "Los dirigentes nos preguntan qué hacen con los empleados, porque si estamos cerrados los socios no van a querer pagar la cuota y hay que abonar los sueldos. También se preguntan si arman o no la pileta de invierno, o qué va a pasar con las tarifas", apuntó.

En tanto, muchos clubes cerraron por decisión de la comisión directiva. Hay entidades, como Provincias Unidas, que cobran la mitad de la cuota de marzo. "Por ahora el cierre es hasta el 31 de marzo, lo que nosotros venimos hablando con los compañeros de la red, es apegarnos a las medidas del gobierno nacional y esperar a ver qué se decide. Hay que cuidar a cada una de las familias que asiste a cada club", agregó el referente de las entidades deportivas de la ciudad.