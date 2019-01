En las esquinas que más se anegaron en Rosario en lo que va del verano, el 70 por ciento de los sumideros estaba tapado por falta de limpieza. En el resto de los casos se detectó cañerías rotas y obstruidas. A esa conclusión arribó el concejal del Frente Progresista Pablo Javkin, quien efectuó un relevamiento en base a reclamos de los vecinos. "Entre diciembre y enero aumentó un 50 por ciento la cantidad de anegamientos en calles de la ciudad respecto a veranos anteriores por la intensidad de las lluvias, y en especial por la falta de mantenimiento", advirtió el edil.

En ese marco, el precandidato a intendente presentó un proyecto en el Concejo en el que propone reorientar el sistema de barrido para priorizar los trabajos en las zonas más afectadas.

El informe de Javkin tiene un diagnóstico muy crítico de la situación hidráulica de Rosario. El contenido también puede ser analizado en clave electoral, donde el ex secretario General de la Intendencia ya empezó a probarse el traje de precandidato dentro del oficialismo con severos cuestionamientos a la gestión de Mónica Fein de cara a la primaria en la que enfrentará a la socialista Verónica Irizar (ver aparte).

En diálogo con LaCapital, Javkin contó que con su equipo de asesores hizo este relevamiento "tras detectar que en los últimos meses hubo un 50 por ciento más de anegamientos, en especial en los distritos centro y sur", tras las últimas lluvias intensas.

El trabajo contempla un informe sobre el estado de sumideros, cañerías pluviales y bocas de tormenta. Y precisa en un mapa los puntos que hay que limpiar mejor para prevenir futuros anegamientos (ver infografía).

El informe recuerda que Rosario cuenta con una red pluvial de aproximadamente 11 mil desagües en toda la extensión, cinco mil de ellos ubicados en el casco histórico, que se combinan con conductos cloacales.

También menciona que en las últimas décadas y en especial en los últimos años se han concretado grandes obras de infraestructura en materia hidráulica, como los emisarios troncales, claves para garantizar el funcionamiento de la red.

"La ciudad ha hecho obras importantes con los emisarios y los aliviadores, pero si no se mantienen, no sirven. Limpiar y reparar es menos complejo, pero si no se trabaja en eso, la solución queda a medio camino. Está bien arreglar la cañería de tu casa, pero si no la limpias seguido, se tapa. Esto es lo mismo. A veces, gobernar es más sencillo", disparó el edil.

El equipo de Javkin relevó mil situaciones críticas de sumideros rotos u obstruidos y fue realizado en toda la ciudad durante los últimos seis meses.

Según destacaron, los datos fueron corroborados con reclamos de vecinos y testimonios que se recogieron en los recorridos durante los trabajos de campo.

"En un 70 por ciento, los sumideros tapados se debía a falta de limpieza y en menor medida por roturas. Esto se debe a fallas en la gestión, a la cuestión cotidiana, más allá de las grandes obras que se han efectuado", resaltó el concejal del Frente.

En ese marco, Javkin propuso cambiar los esquemas de barrido y de limpieza para actuar más rápido sobre unas 49 esquinas estratégicas, que según el relevamiento son los que provocan mayor cantidad de problemas cuando llueve.

El proyecto presentado por Javkin en el Concejo le exige tanto a Aguas Santafesinas como a la Municipalidad un aumento de las acciones de mantenimiento preventivo y la reorganización del sistema de barrido.

Y en paralelo propuso construir sumideros intermedios, como planteó en su momento el ex director de Hidráulica del municipio, Hugo Orsolini. "Esto mejoraría el escurrimiento de aguas", proyectó.

